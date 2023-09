Standard huurt Kamal Sowah van Club Brugge

Standard neemt Kamal Sowah op huurbasis over van Club Brugge. In het contract is ook een aankoopoptie opgenomen, zo bevestigen de Rouches woensdag op Transfer Deadline Day, de laatste dag van de zomermercato in België.

De 23-jarige Sowah kwam in de zomer van 2021 naar Club Brugge, dat zo’n 9 miljoen euro voor hem betaalde. Maar bij blauw-zwart kon de Ghanees ondanks 53 wedstrijden (2 goals, 5 assists, red.) zijn transfersom nooit helemaal rechtvaardigen. Tussen januari en juni 2022 werd hij al eens uitgeleend aan het Nederlandse AZ.

Herenigd met Hoefkens

Bij Standard wordt de winger herenigd met Carl Hoefkens, onder wie hij ook trainde bij Club. “Kamal zal onze offensieve sector versterken en de concurrentie binnen onze groep aanscherpen. Zijn ervaring in de Belgische competitie, zijn technische en fysieke kwaliteiten, zijn snelheid en zijn diepgang zullen extra troeven zijn voor onze ploeg”, zegt Fergal Harkin, de sportief directeur van Standard.

Standard prijkt na een zwakke seizoensstart met 3 op 18 onderin de Jupiler Pro League.