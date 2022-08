Standard heeft aan twee penalty’s genoeg om een slap Cercle opzij te zetten

Cercle Brugge heeft het nagelaten om na drie speeldagen naast of zelfs voorbij buur Club te geraken. Groen-zwart kon al in bijna 25 jaar niet winnen op Standard en ook zondagmiddag slaagde men daar niet in. Een zeer matig Cercle verloor met 2-0. Een score die reeds aan de rust werd bereikt na twee penaltygoals van Amallah.

Geen wijzigingen bij de thuisploeg. Bij Standard bleef de startende elf van de week voordien staan. En die ploeg ging op zoek naar een eerste seizoenzege. Bij Cercle bleef Majecki in doel. Popovic keerde centraal achterin terug uit schorsing en stond in de plaats van de geblesseerde Utkus. Tegen Anderlecht verhuisde Denkey omwille van een tactische keuze naar de bank. Op Sclessin kon hij opnieuw op een basisplaats rekenen en werd Ueda invaller.

De thuisploeg trok in de aanvangsfase het laken naar zich toe. Cercle koos voor zijn gekende spelstijl of hoog druk zetten. Doelkansen waren er langs weerszijden amper, wel hadden enkele spelers verzorging nodig en werd het tempo zo diverse keren uit de wedstrijd gehaald. Laifis had zelfs een rood verband om zijn hoofd nodig na een onschuldig duel met Denkey.

Cercleverleden

Bij Standard zijn er spelers met een Cercleverleden, zoals rechtsachter Gilles Dewaele. De kustjongen trad deze zomer in het huwelijksbootje en trok vorig seizoen naar Luik. Naast hem speelt in de defensie Noë Dussenne en voor hem de talentvolle Nicolas Raskin, zoon van Thierry Raskin. Hij was begin de jaren negentig drie jaar prof bij groen-zwart.

Na een halfuur voetballen en bestuderen bleef het wachten op de eerste goede mogelijkheid en hadden de verzorgers wellicht meer werk dan de doelmannen. Een vrije trap van Hotic ging in de muur en aan de overzijde kwam Standard met drie hoekschoppen tot dan het dichtst bij de goal. Een vierde corner lag bij de thuisploeg dan toch aan de basis voor de voorsprong. Na een ingestudeerd nummertje werd de bal achteruit gelegd naar Amallah. Die haalde meteen uit, zij het tegen de hand van Denkey. Die kreeg geel en Amallah zette de strafschop feilloos om: 1-0.

Dubbele voorsprong

Standard controleerde nadien de match en speculeerde op een dubbele voorsprong. Die kwam er bijna. Maar Dragus koos bij een snelle omschakeling voor eigen succes in plaats van zijn bal af te spelen en zo mikte hij op Majecki. Meteen daarna kwam Denkey oog in oog met de doelman van Standard. Somers tikte een voorzet met een knappe borstcontrole door, maar de Togolese spits van Cercle kreeg de bal niet voorbij Bodart.

Op slag van rust kwam dan toch een tweede goal, zij het opnieuw voor de thuisploeg. Een erg bedrijvige Dönnum wrong zich in het strafschopgebied voorbij Daland en Lopes en ging tegen de vlakte. Scheidsrechter Lambrechts reageerde eerst niet, maar werd wel door de VAR Laforge naar het scherm geroepen en gaf alsnog een tweede elfmeter aan de thuisploeg. Opnieuw klaarde Amallah de klus. Hij stuurde Majecki de verkeerde kant uit en 2-0.

Groen-zwart heeft altijd al veel moeite gehad om iets te rapen op Standard. De laatste winst was zelfs van in april 1997. Halfweg zag het er al naar uit dat het ook dit seizoen niet zou lukken. Thalhammer voerde bij aanvang van de tweede helft twee wijzigingen door: Vanhoutte in plaats van Van der Bruggen en Ueda verving Deman.

Slappe Denkey

Veel verandering leverde dat niet op, laat staan een doelrijpe kans bij elkaar voetballen. In die zin mocht een slappe Denkey na 65 minuten het veld verlaten. In zijn plaats kwam de debuterende Kehrer. Even later mocht ook de Braziliaan Heitor voor ruim een kwartier van de Belgische competitie proeven. Hij kwam in de plaats van Decostere en aan de andere zijde mocht Velkovski de plaats van Torres innemen. Twee flankspelers die in aanvallend opzicht iets meer kunnen brengen. Al was het even nadien Standard die dicht bij een goal kwam. De ingevallen Boljevic kreeg echter Majecki op zijn weg.

Standard moest in de slotfase nog met tien verder, toen Ohio geblesseerd raakte en alle invallers tussen de lijnen stonden. Ook dit veranderde niets aan het resultaat. Een zwak Cercle, vooral in aanvallend opzicht waarbij efficiënt scoren opnieuw moeilijk was, verloor met 2-0 bij Standard en keert zo met een 3 op 9 terug naar Brugge

