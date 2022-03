Standard betwist oordeel van Evocatiecommissie in zaak van afgekeurd doelpunt tegen Cercle

Standard blijft procederen in het dossier van het afgekeurde doelpunt in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Donderdag laten de Rouches weten zich niet neer te leggen bij de uitspraak van de Evocatiecommissie.

De feiten dateren intussen van 5 februari. Standard-speler Moussa Sissako scoorde toen op speeldag 26 tegen Cercle in de toegevoegde tijd de winnende treffer, maar die werd na tussenkomst van de videoref afgekeurd. Bij de duiding over de arbitrale beslissingen van die speeldag, oordeelde de bond evenwel dat de VAR het doelpunt onterecht had laten afkeuren omdat Sissako geen buitenspel liep. Volgens de bond waren “de referentiepunten om de buitenspelpositie te bepalen slecht geplaatst door de VAR”.

Standard voelde zich tekortgedaan en besliste klacht neer te leggen tegen de inschattingsfout. Maar de Disciplinaire Raad wees het beroep vorige maand af als “ontvankelijk maar niet gegrond”. Daarop tekende Standard evocatieberoep aan.

Niet gereageerd

Op hun website leggen de Luikenaars donderdag uit dat ze de Evocatiecommissie hadden gevraagd de beslissing van het Disciplinair Comité op twee punten ongeldig te verklaren. Enerzijds “de weigering door het Disciplinair Comité om een slechte toepassing van de spelregels vast te stellen terwijl het Referee Department publiekelijk heeft erkend dat het verkeerde lichaamsdeel is gekozen om de buitenspelval te beoordelen” en anderzijds “de vaststelling van het Disciplinair Comité dat elke fout (zelfs van enkele millimeters) met betrekking tot buitenspel automatisch ‘klaar en duidelijk’ zou zijn terwijl het reglement dit niet voorziet, integendeel”.

Maar bij Standard is men niet gelukkig met het oordeel van de Evocatiecommissie. “Voor het eerste punt geeft de Evocatiecommissie ons als enige antwoord dat een fout met betrekking tot buitenspel een wedstrijd niet ongeldig kan verklaren, wat absoluut niet is wat Standard wou aanvechten. De Commissie heeft simpelweg niet gereageerd op de aangeleverde elementen tegen de beslissing van het Disciplinair Comité”, stelt de club.

Niet laten rusten

“Wat het tweede punt betreft, lijkt het Evocatiecomité te erkennen dat een fout met betrekking tot buitenspel niet automatisch ‘klaar en duidelijk’ is, maar het is van mening dat er enkel kan gekeken worden naar het oordeel van de scheidsrechter en dat dit niet betwist kan worden. Het is niet aan deze commissie om een dergelijk advies te geven. Zij zouden zich moeten beperken tot de vaststelling dat het Disciplinair Comité het reglement heeft geschonden in haar beslissing en ze hadden de zaak moeten doorverwijzen naar de bevoegde instantie”, menen de Rouches.

Standard is hoe dan ook niet van plan de zaak te laten rusten. “Standard de Liège kan niet accepteren dat de voetbalinstanties hun eigen reglementen en bevoegdheden niet respecteren. Onze club zal het management van de KBVB aanspreken op deze excessen en gebruik maken van de beroepsmiddelen die voorhanden zijn”, besluit de club.