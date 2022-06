Stan Braem kan bij Zulte Waregem zijn droom realiseren

Als voor hem alles naar wens verloopt ondertekent Stan Braem dit weekend een profcontract bij Zulte Waregem. De aanvaller zou de eerste inkomende zomertransfer worden en hiermee zou de 23-jarige Bruggeling zijn ultieme droom realiseren.

Om alles fulltime op het voetbal te kunnen zetten zal hij bij defensie zijn job als schilder in de marinebasis van Zeebrugge opgeven. Braem, opgeleid bij de jeugd van KSK Steenbrugge en KVC Wingene, voetbalde zeven jaar terug in de zogenaamde vierde provinciale bij Dosko Sint-Kruis. Op zijn zestiende maakte de aanvaller bij die Brugse club zijn debuut in het eerste elftal. Hij verwisselde daarna van club en maakte seizoen na seizoen talloze goals bij zowel KFC Varsenare (met een record van 42 doelpunten) en SV Oostkamp. En hij ging ieder jaar op een niveau hoger voetballen.

Dat was Cercle Brugge niet ontgaan en groen-zwart nodigde de Bruggeling in mei uit voor een proefperiode van ongeveer veertien dagen, waarin hij wist te scoren in een oefenwedstrijd tegen Virton. Hij bleef echter wachten op een voorstel van Cercles technisch directeur Carlos Avina. Er kwam uiteindelijk toch een gesprek met de manager van Braem, maar tot een overeenkomst kwam het niet. Nog voor zijn proefperiode zag men in hem niet echt een opportuniteit, omwille van zijn job en het gemis van een deftige jeugdopleiding als voetballer, en dan wordt het moeilijk om alsnog te kunnen overtuigen. Zij het tot spijt van de Brugse fans van groen-zwart die dit wel als een opportuniteit zagen om eventueel de abonnementsverkoop wat op te krikken.

Ondertussen sprong Zulte Waregem op de kar en wil men de aanvaller de kans die hij bij Cercle niet kreeg wel geven. Bij Essevee, met Mbaye Leye als nieuwe trainer, zou Braem dit weekend zijn krabbel zetten onder een contract. Hij is nog een jonge aanvaller en kan zich eventueel eerst verder ontbolsteren bij Jong Essevee, de tweede ploeg van Zulte Waregem die onder leiding van club-icoon Frederik D’Hollander komend seizoen in tweede nationale zal aantreden.

Stan Braem maakte jarenlang ook in het zaalvoetbal furore als speler van ZVC Assebroeke en maakte met die Brugse ploeg diverse promoties mee tot in eerste nationale. Eind 2020 werd hij bekroond met de Bronzen Pantoffel 2020, als de beste speler van de nationale BZVB-competitie. Braem maakte toen ook deel uit van de nationale ploeg. Toen Assebroeke vorig seizoen naar het minivoetbal trok, concentreerde Stan zich enkel nog op het veldvoetbal bij Zwevezele. Daar was de Bruggeling het voorbije seizoen in Tweede Amateur goed voor 26 goals in 27 wedstrijden. (ACR)