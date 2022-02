Stadionverbod voor 23 relschoppers na rumoerige wedstrijden KV Kortrijk

Nadat de match tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem zaterdag opnieuw ontsierd werd door rellen, heeft de stad samen met de voetbalclub en de politie maatregelen genomen. Niet minder dan 23 relschoppers krijgen een stadion- en plaatsverbod tussen zes maanden en vijf jaar

De drie partijen willen met de maatregelen een duidelijk signaal sturen naar de amokmakers. De stadionverboden variëren tussen zes maand tot twee jaar. Twee personen krijgen zelfs een stadionverbod van vijf jaar. De politie zal streng toezien op de naleving ervan. Wie betrapt wordt in de buurt van het Guldensporenstadion riskeert een boete tot 350 euro.

Burgemeester Ruth Vandenberghe zegt dat ze furieus was toen ze de beelden zag. “Ik heb heel wat berichten gekregen van bezorgde ouders en supporters die zich niet langer veilig voelen in het Guldensporenstadion. Dat juist stewards het slachtoffer zijn van de geweldplegers is extra wraakroepend”, zegt ze.

Schepen van Sport Wouter Alijns stelt blij te zijn dat de straffen van de club en de stad komen omdat ze een duidelijk signaal vormen. Ook de ceo van KV Kortrijk is tevreden met de stadionverboden. “Wij zijn een familieclub en willen dat een voetbalwedstrijd een feest is voor groot en klein”, zegt hij. “Wie komt om te vechten, hoort niet thuis bij KV Kortrijk.”