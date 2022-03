Sportief manager Rik Foulon over vleugelverdediger Nayel Mehssatou: “Hij heeft zijn debuut niet gemist”

Kristof D’Haene is out voor de rest van het seizoen door een breukje in de voet. Nayel Mehssatou, overgekomen deze winter van Anderlecht, maakte tegen Union zijn debuut. “Hij was onmiddellijk aanwezig, zowel defensief als offensief”, zegt sportief manager Rik Foulon.

Maar wie is die 19-jarige Nayel Mehssatou nu eigenlijk? Zelf ons te woord staan, vond hij nog ietwat te vroeg, aangezien hij nog maar negentig minuten maakte op het hoogste niveau. “Hij heeft zijn debuut niet gemist”, zegt Rik Foulon. Mehssatou wordt omschreven als een rechtsback, maar kwam dus op de linksachter in actie. “Hij komt uit de Anderlecht-school. Daar wordt veel belang gehecht aan tweevoetig zijn. Maar het niet omdat je er veel op traint dat het ook lukt. Nayel heeft echt wel prima passing, ook met links. Het maakt niet uit op welke kant hij wordt uitgespeeld.”

Ook aanvallend droeg hij zijn steentje bij, terwijl de match tegen Union er geen was tegen Piet en Pol. Het lijkt erop dat de pure verdediger niet meer bestaat. “Laat ons zeggen dat er in de Belgische competitie verwacht wordt dat een flankverdediger ook offensief zijn steentje kan bijdragen. Je gaat als het ware op zoek naar iemand die 60% verdedigend en 40% aanvallend is ingesteld. Het hangt er natuurlijk ook vanaf of je dominant bent in de match of niet.”

Nayel heeft een prima passing, ook met links

Waar hebben ze de 19-jarige Belg met Chileense roots dan gevonden? “Bij de U21 van Anderlecht. Elke club in België op het hoogste niveau kijkt naar die wedstrijden en kent die spelers wel. Nayel evolueerde prima. Hij kan het spel lezen. Vroeger speelde hij hoger op het veld, soms als centrale middenvelder op positie acht of als flankaanvaller. De laatste tijd speelde hij bij paars-wit als back in een viermansdefensie.”

Niet experimenteren

Is het nu de bedoeling om te gaan experimenteren, zo op vier speeldagen van het einde van de reguliere competitie? De top acht is quasi onhaalbaar voor de Kerels. “Nee, we proberen die laatste vier wedstrijden tot een zo goed mogelijk einde te brengen en zo veel mogelijk punten te pakken. De coach en de staf doen er alles aan om iedereen zo gemotiveerd mogelijk aan de aftrap te brengen.”

Zaterdag staat een West-Vlaams onderonsje op het menu met een verplaatsing naar Cercle Brugge. De Vereniging doet wel nog mee voor Play-off 2. “Toen Cercle naar hier kwam (0-2-verlies in de heenronde, red.) werd nogal meewarig gedaan over die ploeg. Dat was onterecht. Een paar weken eerder zagen we Cercle al 1-1 spelen op Genk; ze hadden die wedstrijd evengoed afgetekend kunnen winnen. Toen was al duidelijk dat het voor Cercle een kwestie van tijd was om het juiste evenwicht te vinden. De laatste maanden hebben ze getoond dat ze een zeer uitgebalanceerd team hebben. Ze hebben ook een man (Dino Hotic, red.) die de ballen op stilstaande fases prima kan trappen. Ze kunnen ook een ploeg pijn doen in de omschakeling. Kortom: ze spelen op een geheel eigen manier, het verrast me geenszins dat ze negende staan.” (JH)