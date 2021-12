Sportief manager Rik Foulon evalueert de heenronde van KVK: “Defensief was het goed, offensief moet het beter”

KV Kortrijk sloot de heenronde af met een domper: het verloor op eigen veld van de voorlaatste in het klassement. Meer nog: van zijn laatste zeven competitiewedstrijden won het er maar één. “Maar we verloren er ook maar twee.” Sportief manager Rik Foulon maakt halfweg de reguliere competitie de balans op.

KVK startte sterk: met 6 op 6 stond het na twee speeldagen warempel voor het eerst in zijn bestaan alleen aan de leiding. Maar uiteindelijk sluit het de heenronde toch weer af in de middenmoot, op zes punten van zowel een play-off 1-plaats als van een degradatieplaats. De thuisnederlaag tegen Cercle op de laatste speeldag overschaduwt de niet- onverdienstelijke eerste competitiehelft. “Het was een slechte wedstrijd van ons”, zegt Rik Foulon. “Cercle maakte er oorlog van, met veel agressiviteit en veel fouten, en met vooral een enorme fysieke paraatheid, qua loop- en sprintmeters, pressing en counterpressing. En met Matondo had het iemand die met zijn snelheid en techniek het verschil maakte.” Terwijl KVK grote motoren als Vandendriesssche, Dewaele en Kadri moest missen en er met Gueye na een kwartier een vierde uitviel. “Vier spelers met een groot loopvermogen missen, is veel, maar dat mag geen excuus zijn.”

Wat vind je van de heenronde?

“We verloren maar vijf keer, maar speelden ook zeven keer gelijk. Misschien is dat iets te veel, maar anderzijds: als je gelijkspeelt, betekent dat dat je weerbaar bent en telkens kans maakte om te winnen.”

Jullie kregen slechts 21 goals tegen – alleen Union, Antwerp en Gent doen beter. Ligt dat aan de kwaliteit van de verdedigers of aan de manier van spelen?

“Feit is dat er veel aandacht wordt besteed aan de organisatie in de manier van voetballen en van verdedigen en dat doe je met de hele ploeg. Defensief staan we goed. Dat we met vertrouwen spelen, ligt ook aan onze doelman: Ilic. Er staat ook altijd een betrouwbaar, complementair centraal duo. Met Radovanovic naast Sainsbury winnen we aan duel- en kopkracht in de zestien meter. Vóór de verdediging leveren Palaversa en Vandendriessche veel werk en ook de flankaanvallers verdedigen goed mee. Moreno staat in de statistieken van defensieve werkkracht en balrecuperatie heel hoog geklasseerd. We krijgen ook minder doelpunten tegen op stilstaande fasen dan vorig seizoen. Collectief pakken we het goed aan.”

Daarentegen scoorden jullie maar 20 keer – alleen Beerschot, Standard en STVV maakten nog minder goals.

“Doorgaans creëerden we wel voldoende kansen, maar de afwerking moet beter en daar wordt aan gewerkt. We wilden meer verschillende assistgevers en doelpuntenmakers zien en die cijfers hebben we niet gehaald.”

Tegen Cercle waren we niet goed. We misten vier spelers met een groot loopvermogen, maar dat mag geen excuus zijn

Hoe komt dat? Want we tellen liefst elf aanvallers in jullie kern.

“Er zijn voorin inderdaad nogal wat mogelijkheden, maar er zijn ook jongens bij die nog wat tijd nodig hebben. Alioui is wel iemand met ervaring en scorend vermogen, met technisch vernuft én kracht. Door blessuurtjes kon hij dat nog niet tonen. Ik vind dat Gueye een goeie evolutie maakte. Hij heeft een grote werkkracht en is veel aanspeelbaar, fysiek heel aanwezig, en maakte toch ook al vijf goals in de competitie en één in de beker. Het gaat de goeie kant uit met hem. Jammer dat hij tegen Cercle uitviel met een meniscusletsel.”

Selemani, topscorer met zeven goals, geeft in interviews aan dat hij hogerop wil en jullie zijn afhankelijk van uitgaande transfers om het budget rond te krijgen: zal hij vertrekken in januari?

“Dat weet je niet. Net als Bademosi gaat hij in januari naar de Afrika Cup en misschien speelt hij zich daar in de kijker en komt er een bod. Maar op dit moment is er niets concreet.”

Gaan jullie in de wintertransferperiode nieuwe spelers aantrekken? Nog een aanvaller, een die de goal weet staan? Of een offensieve middenvelder met scorend vermogen?

“Dat kan, maar dat kan je nooit voorspellen. Dat hangt van de omstandigheden en uitgaande transfers af. Een scorende spits zoekt iedereen, maar ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met Gueye. En de tien is in België een heel moeilijke positie, daar moeten we blijven werken met Kadri. Hij is nog jong, komt uit de Algerijnse competitie en miste de voorbereiding, maar hij is op goede weg.”

Wat is de impact van de trainerswissel geweest? Sindsdien wonnen jullie maar één van de zeven competitiewedstrijden.

“We verloren er ook maar twee, op Club en helaas ook zaterdag thuis tegen Cercle. Je moet ook zien waar we de laatste weken speelden: op Club, op Standard, op Anderlecht en op Eupen. Daarvan verloren we alleen op Club.

“We zijn tevreden met onze nieuwe trainer Belhocine, omdat hij de club en de competitie kent, maar toch: tegen dat ook de nieuwe assistent en de nieuwe conditietrainer er zijn en dat de nieuwe staf kan beginnen werken, ben je tien dagen verder.”

Wat is ook weer de doelstelling voor dit seizoen? Play-off 2 spelen en de beker winnen?

“Op 21 december zullen we zeker proberen een ticket voor de halve finale van de beker te pakken.”