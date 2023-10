Speeldag schorsing voor assistent Club Brugge na uitval tegen scheidsrechter

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) heeft Efrain Juarez, een assistent van Ronny Deila bij Club Brugge, drie speeldagen schorsing opgelegd, waarvan één effectief. De Mexicaan viel aanhoudend uit tegen scheidsrechter Lambrechts, in wat volgens de assistent een geladen terugkeer was naar Standard.

Volgens het verslag van scheidsrechter Lambrechts kwam Juarez meteen na affluiten van de eerste helft op Sclessin (ruststand: 1-0) “op een agressieve manier” verhaal halen in de spelerstunnel. Ondanks pogingen van Lambrechts én Rik De Mil, tot drie keer toe, om Juarez te bedaren, bleef hij klagen. Daarbij greep hij licht de arm van de scheidsrechter en kreeg daarop rood. Ook aan het begin van de tweede helft bleef Juarez vanuit de tribune de ref toeroepen dat de wedstrijd “te groot” voor hem was.

Op zitting gaf Juarez toe dat er voor hem en zijn collega’s in de trainersstaf veel spanning op de wedstrijd zat. Hij vond dat Moussa Djenepo na een tackle en een opstootje twee gele kaarten had moeten krijgen. Volgens hem moest de scheidsrechter in de eerste plaats de spelers beschermen.

Het DCP weigerde zich uit te spreken over de fase met Djenepo, en herhaalde dat er geen enkele reden is om op die manier om te gaan met wedstrijdofficials. Dat Juarez zich op zitting niet excuseerde bij scheidsrechter Lambrechts, noemt het Comité “zorgwekkend”. “Er is geen sprake van enig schuldbesef of -inzicht”, schreef het Comité. Alleen het blanco strafverleden van Juarez stond het DCP toe om een deel van de straf voorwaardelijk op te leggen.

Efrain Juarez en Club Brugge kunnen nog in beroep gaan. In dat geval komt de zaak vrijdag voor de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal.