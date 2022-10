Slechts 600 bezoekende fans in de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem: “Nemen gepaste maatregelen om schermutselingen te vermijden”

Zaterdagnamiddag staat om 16 uur de altijd geladen voetbalderby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem op de agenda. Tijdens de wedstrijd vorig jaar braken relletjes uit op de tribune. Daarom neemt de politie van Politiezone Vlas dit jaar extra maatregelen om de veiligheid te garanderen.

“Een derby heeft altijd een extra dimensie en zorgt telkens voor een geladen sfeer”, vertelt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone. “Deze wedstrijd valt daarom in eenzelfde categorie als die tegen bijvoorbeeld Club Brugge of zoals twee weken geleden tegen Antwerp. We zullen dan ook gepaste maatregelen nemen.”

Voor elke wedstrijd maakt de politie daarvoor een risicoanalyse en daarbij wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de sportieve situatie van de tegenstander. Zo werd om problemen te vermijden onder meer het aantal bezoekende fans gelimiteerd tot 600, wat overigens ook het geval zal zijn voor de terugwedstrijd.

“Die beslissing is genomen in samenspraak met alle partijen en heeft ook zijn praktische redenen”, aldus Detavernier. “Daarnaast zal de politie zowel zichtbaar als onzichtbaar aanwezig zijn om schermutselingen te vermijden.” Verder werd er bij de Pro League ook op aangedrongen om de match om 16 uur – op klaarlichte dag – te laten doorgaan. “Ook dat was een gezamenlijke vraag.”