Slap Brugge neemt drie punten mee uit Eupen

Club Brugge heeft optimaal kunnen profiteren van de nederlaag van Antwerp. Ondanks een ondermaatse partij graaide het de volle buit mee in de Oostkantons. Vanaken bracht Brugge al snel op voorsprong en De Ketelaere verdubbelde de score. Na de aansluitingstreffer van Prevljak kreeg blauw-zwart het moeilijk maar het nam de verre busreis terug met de drie punten op zak na een goal van Adamyan.

Net zoals vorige week kreeg Club Brugge een boost voor de aftrap. Toen verloor Union verrassend van Sint-Truiden, nu was het Antwerp die de boot inging. Een zege van blauw-zwart bracht hen op de tweede plaats. Schreuder koos op Sobol na voor dezelfde namen als tegen Charleroi. Buchanan was voldoende hersteld van een coronabesmetting om aan de aftrap te komen. Met ook Skov Olsen, Lang en De Ketelaere tussen de lijnen kregen we een offensief Brugge te zien.

Kopbalgoal Vanaken

De harde wind maakte het lastig om goed voetbal op de mat te brengen en zeker een voetballende ploeg als Brugge werd hierdoor benadeeld. Toch ging de eerste kans er meteen in, al was het geen uitgespeelde aanval. Een hoekschop van Skov Olsen zocht en vond het hoofd van Vanaken. Nurudeen kon er nog half bij maar onvoldoende om te keren voor de lijn. De rest van de eerste helft was weinig soeps. Eupen was niet bij machte om ook maar één kans bij elkaar te voetballen, de landskampioen zelf had niet de intentie om veel energie in de wedstrijd te steken. In de opbouw ging het geregeld mis, de windstoten zorgden ervoor dat het soms moeilijk was om de bal in te schatten en 0-1 was meteen de ruststand.

Eerste van Adamyan

Onmiddellijk na rust liet De Ketelaere eerst na om de wedstrijd dood te maken. Op een scherpe counter trapte hij maar centimeters naast het doel van Nurudeen. Net voor het uur was de afwerking van De Ketelaere beter toen hij met een gelukje in balbezit kwam in de zestien. Vanuit een scherpe hoek trapte hij hard de 0-2 tegen de touwen. Wedstrijd gespeeld zou je denken maar Prevljak bracht onmiddellijk terug vuur in de partij. Hij reageerde het meest alert op een gekeerde poging van de pas ingevallen Nuhu en kon de bal in het lege doel schuiven. Op basis van de tweede helft was die aansluitingstreffer zeker niet onterecht.

Eupen putte verse moed uit de goal en ging op zoek naar de gelijkmaker. Brugge kreeg het moeilijk een Schreuder greep tactisch in. Balanta moest voor meer stabiliteit zorgen en Odoi zakte terug tot op de rechtsachter. De grootste kans op de gelijkmaker kwam er via Nuhu maar Mignolet lag dwars. In de slotminuut kon de ingevallen Adamyan alle twijfels wegnemen met zijn eerste treffer. Mooi was het allemaal niet maar in deze fase van de competitie tellen enkel de drie punten.

Opstelling Eupen: Nurudeen, Agbadou, Amat (84’ Sowah), Lambert, Alloh, Jeggo, Magnee (58’ Deom), Beck (73’ Rocha), Ngoy (58’ Nuhu), Peeters, Prevljak.

Opstelling Club Brugge: Mignolet, Nsoki, Mechele, Mata, Buchanan (82’ Sandra), Odoi, Rits, Vanaken, Skov Olsen (73’ Balanta), Lang (73’ Adamyan), De Ketelaere.

Gele kaarten: 67’ Deom.

Rode kaarten: /

Doelpunten: 8’ 0-1 Vanaken, 55’ 0-2 De Ketelaere, 61’ 1-2 Prevljak, 90’ 1-3 Adamyan. (John Taillieu)