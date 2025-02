Simon Mignolet verovert vijfde trofee voor Doelman van het Jaar

Club Brugge-keeper Simon Mignolet is dinsdagavond uitgeroepen tot Doelman van het Jaar tijdens het 71e Gala van de Gouden Schoen in het Silt in Middelkerke.

De 36-jarige Limburger kreeg de Gouden Handschoen met 444 punten en haalde het voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans (419 punten) en de Braziliaanse Cercle Brugge-keeper Steillon Warleson (313 punten). De Deen Kasper Schmeichel (ex-Anderlecht) en Maarten Vandevoordt (ex-KRC Genk) maakten met respectievelijk 156 en 149 punten de top vijf vol.

Mignolet hielp Club Brugge afgelopen seizoen aan de negentiende landstitel uit de clubgeschiedenis en bleek ook in de nieuwe jaargang een betrouwbaar sluitstuk bij blauw-zwart, dat indruk maakte in de Champions League. De 35-voudige Rode Duivel hield in het huidige seizoen van de Belgische competitie zeven keer zijn netten schoon in 24 wedstrijden.

Mignolet is met vijf trofeeën recordhouder bij de doelmannen. Op de erelijst volgt de Gouden Schoen van 2022 de Fransman Jean Butez op, die afgelopen maand Antwerp inruilde voor het Italiaanse Como.