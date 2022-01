Simon Mignolet schrijft geschiedenis: voor derde keer op rij Doelman van het Jaar

Club Brugge-goalie Simon Mignolet is woensdagavond in Antwerp Expo op het 68e gala van de Gouden Schoen voor de derde keer op rij verkozen tot Doelman van het Jaar.

De 33-jarige nationale nummer twee, die bij de nationale ploeg al een eeuwigheid Thibaut Courtois voor zich moet dulden, verzamelde 585 punten en haalde het daarmee van Hervé Koffi (276 punten) en Antwerp-goalie Jean Butez (231). Met drie trofeeën is Mignolet meteen ook recordhouder en laat hij voormalig Gent-doelman Lovre Kalinic (2017 en 2018) achter zich.

Belangrijk aandeel in titel

Na jaren in de Premier League bij Sunderland en Liverpool keerde Mignolet tot ieders verrassing in de zomer van 2019 terug naar de Jupiler Pro League, om er aan de slag te gaan voor Club Brugge. De transfer bleek een schot in de roos, voor beide partijen. Zowel in 2020 als vorig jaar ging de landstitel naar blauw-zwart, in beide seizoenen had Mignolet daar een belangrijk aandeel in. De doelman is af en toe wel op een schoonheidsfoutje te betrappen, maar straalt op de eerste plaats de nodige rust en vertrouwen uit voor de Brugse verdediging, die in de heenronde van dit seizoen al te vaak op flanellen benen stond. Mignolet moest dan ook 50 doelpunten incasseren, maar wist desondanks toch nog 6 keer de nul te houden. Kersvers Club-coach Alfred Schreuder weet dan ook wat hem te doen staat.