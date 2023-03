Simon Mignolet over afscheid bij Rode Duivels: “Wil vooral carrière nog kunnen rekken”

Club Brugge-doelman en Gouden Schoen Simon Mignolet neemt afscheid van de Rode Duivels. Na zijn aankondiging maandagavond, gaf hij dinsdag meer uitleg bij zijn afscheid in het Belfius Basecamp. “Ik wil vooral mijn carrière nog wat kunnen rekken”, zei de doelman.

“Het was geen gemakkelijke beslissing”, zegt Mignolet meteen. Na dertien jaar stopt de Club Brugge-doelman bij de Rode Duivels. Daar speelt zijn familie enigszins een rol in. “Dat familiale aspect is een deel van mijn beslissing. Tijdens de interlandperiode kan ik nu wat tijd vrijmaken voor de familie.”

Zo lang mogelijk doorgaan

Maar naast een familiale beslissing, blijkt het ook een tactische zet. “De grootste reden is vooral dat ik mijn carrière nog wil kunnen rekken. Ik heb bij Club Brugge een contract tot 2026 en wie weet wat daarna nog komt. Periodes waarin ik mijn lichaam rust kan geven, zijn welkom om dan zo lang mogelijk door te kunnen gaan.”

“Net door Thibaut en onze Gouden Generatie heb ik mooie momenten kunnen beleven”

Van de 129 selecties heeft Mignolet er 35 gespeeld, maar van frustratie is er geen sprake. “Ik ben heel erg trots op die 35 matchen die ik heb mogen en kunnen spelen. Was het niet voor een zeer sterke Courtois, had ik waarschijnlijk meer wedstrijden gespeeld, maar dat kan je op twee manieren bekijken. Je kan dat egoïstisch bekijken of je kan ook inzien dat je net door Thibaut en die Gouden Generatie mooie momenten hebt kunnen beleven”, zegt de keeper. “Als je voor je land speelt, is het belangrijker dat je met je ploeg successen behaalt en dat hebben we zeker gedaan de afgelopen jaren.”

Nieuw elan

Mignolet ziet de toekomst van de Rode Duivels overigens positief in. “Er is met de nieuwe coach een nieuwe sfeer in de groep. Ik hoop dat die sfeer een nieuw elan kan brengen, wat ook nodig is om opnieuw naar grote toernooien te gaan.”