Simon Mignolet kijkt uit naar Conference League: “Blij zijn dat we überhaupt Europees spelen”

De voorbije vier seizoenen mocht Simon Mignolet zich met Club Brugge bij het vallen van de eerste bladeren telkens opmaken voor de Champions League, dit jaar was na de vierde plaats van vorig seizoen de Conference League het hoogst haalbare.

Pas in extremis wist Club zich vorig seizoen ten nadele van AA Gent in Play-off I te hijsen, waardoor het al quasi zeker was van een Europees ticket. In de voorrondes gingen de Bruggelingen dan weer voorbij Osasuna. “Op de eerste plaats mogen we blij zijn dat we ook dit seizoen Europese avonden hebben. Enkele maanden geleden hing dat allemaal aan een zijden draadje”, vertelde doelman Simon Mignolet woensdag in het Jan Breydelstadion, daags voor de clash met Besiktas op de openingsspeeldag. “We moesten voorrondes spelen en dat zijn we hier niet gewend. Als ik daarop terugkijk, moet ik zeggen dat ik heel tevreden ben dat we überhaupt Europees spelen.”

De beste teams van Europa zitten niet in deze Conference League en dus wordt er al snel gedroomd van een langdurig Europees avontuur, zoals dat van Feyenoord twee seizoenen geleden. De Rotterdammers werden toen verliezend finalist. “Er wordt inderdaad gezegd en geschreven dat wij ver kunnen geraken in deze competitie, maar als je dan naar de zware loting kijkt met Aarhus, Osasuna en nu weer Besiktas. Dat is toch een atypisch team voor de Conference League, met veel individuele kwaliteiten en een brede kern. Laat ons dus eerst hopen dat we door de groepsfase geraken, al dan niet als groepswinnaar. Misschien hebben we dan in het vervolg van de competitie wat meer geluk met de loting en de tegenstanders.”