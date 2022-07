Sieben Dewaele (KV Oostende) wil zich eindelijk tonen in onze hoogste klasse: “Die eerste speeldag: het begint al te kriebelen”

KVO heeft er een interessant profiel bij op het middenveld. Box-to-boxspeler Sieben Dewaele moet zorgen voor extra vista. Ondanks z’n 23 jaar heeft de geboren Vichtenaar nogal wat ervaring op de teller. “Het degradatievoetbal met Nancy vorig seizoen is ook een leerrijke ervaring”, beseft hij.

Helemaal nieuw is Sieben Dewaele niet bij KV Oostende. Sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye haalde hem tijdens de vorige zomerse transferperiode naar de kust, om Dewaele meteen uit te lenen aan de Franse zusterclub Nancy in tweede klasse. Een duidelijke afspraak. “Bij de start van die transferperiode was er al een goed contact met KVO, maar ik wou even mijn situatie bij Anderlecht afwachten aangezien ik pas een uitleenbeurt aan het Nederlandse Heerenveen achter de rug had. Toen duidelijk werd dat ik bij Anderlecht weinig speelkansen ging krijgen, kwam Oostende weer in beeld. Alleen: de transferperiode was toen al vergevorderd en KVO had de kern zo goed als rond. Omdat ze mij toch nog steeds een interessante speler vonden met het oog op de toekomst, besloten ze me eerst uit te lenen aan Nancy.”

Anderlecht

Wacht eens even: Anderlecht? Heerenveen? Voor wie niet meer kan volgen, zetten we alles op een rijtje. “Ik begon met voetballen bij Ingooigem, niet ver van m’n geboorteplaats Vichte. Daarna ging ik naar Waregem, speelde ik vijf jaar bij de jeugd van Club Brugge en daarna bracht ik elf jaar bij Anderlecht door. In het seizoen 2019-2020 speelde ik zestien matchen voor de Brusselaars, vooral als linksachter onder de noemer ‘inverted wingback’. Het seizoen erop leende Anderlecht me uit aan Heerenveen om meer minuten te maken. Vooral in begin van het Eredivisieseizoen speelde ik regelmatig, maar daarna liep het niet zoals gehoopt. Helaas, zo gaat het soms in het voetbal. Maar Heerenveen blijft een heel mooie Nederlandse club en op zich is het ook een ervaring die je als jonge speler meeneemt.”

Zo keerde de West-Vlaming terug naar Anderlecht. “Na gesprekken met toenmalig coach Vincent Kompany en de sportieve staf was het beter om andere oorden op te zoeken.”

Zo volgde die overstap naar de Noordzee met een tussenhalte in Nancy.

Snelle integratie

Nu is Dewaele dus terug in eigen land. “Definitief, er volgt geen nieuwe uitleenbeurt meer. Ik ben heel blij terug in België te zijn, dichter bij familie en vrienden. De aanpassing en integratie bij KVO verliepen heel goed. Ik kende dan ook al enkele spelers. Brecht Capon, bijvoorbeeld, kende ik van naam. Maar met jongens als Anton Tanghe, Robbie D’Haese en Indy Boonen speelde ik nog samen bij de nationale jeugdploegen.”

Sieben Dewaele speelde bijvoorbeeld interlands voor de U19 van Gert Verheyen en de U21 van Johan Walem. “Voetballen aan de kust heeft zo z’n voordelen. Oefencomplex De Schorre ligt niet ver van zee. Vandaag woon ik in De Haan, toevallig in hetzelfde huis als gewezen KVO-coach Alexander Blessin en keeper Kjell Scherpen (lacht). Ja, ze lieten de woning netjes achter. Nu, Oostende is een mooie familieclub. Hun visie en manier van spelen, sprak me al snel aan. Ook al is KVO een ‘bescheiden’ club, hier beweegt heel wat. Kijk maar naar de knappe promofilmpjes die ze maken en de samenwerking met de stad.”

Knokken

Dewaele beseft goed dat KVO – wederom – voor een moeilijke opdracht staat. “Komend seizoen zijn er drie degradanten. Dé doelstelling is dan ook om erin te blijven en zo hoog mogelijk te eindigen. Op die eerste speeldagen moéten we er meteen staan. In de eerste vijf speelrondes nemen we het vier keer op tegen een club uit play-off 1 of play-off 2 van vorig seizoen (Anderlecht, Mechelen, Charleroi, Gent, STVV, red.). Moeilijk, maar als we punten weten te pakken tegen die tegenstanders, zitten we meteen in de flow. Belangrijk is ook om niet te gaan doemdenken bij een reeks zonder overwinning. Alleen met een positieve mindset geraken we vooruit.”

“Ik woon in hetzelfde huis als Alexander Blessin en Kjell Scherpen indertijd”

Dat hij met Nancy tevergeefs knokte tegen de degradatie hoeft niet per se negatief te zijn. “We kenden in Frankrijk een moeilijk jaar: drie trainerswissels, tegenvallende resultaten, ongeruste fans… Álles zat tegen. Maar als prof moet je élke keer blijven gaan. Het is verdorie je job, hé. Ik kan hier alleen maar uit leren en stappen zetten.”

Eerste speeldag

Over die eerste speeldagen gesproken: KVO trekt als opener op 24 juli meteen naar… Anderlecht. In 2019 ging Oostende er nog het debuut van trainer Kompany verpesten met 1-2, Dewaele bleef toen op de bank. “Meteen terugkeren naar Anderlecht: ja, dat kriebelt. Da’s logisch, toch? Als je er speelt van je tien jaar tot je twintigste, is dat speciaal. Het tegenovergestelde zou pas raar zijn. Ik keer straks terug zonder hard feelings of revanchegevoelens, maar wil me zeker tonen. Met Yari Verschaeren, Francis Amuzu en Hannes Delcroix zitten er spelers met wie ik toen ook samenspeelde. Ja, we houden nog contact en sturen berichtjes, maar nog niet over die eerste match – da’s nog veraf. Ook met Sambi Lokonga (nu Arsenal, red.) en Alexis Saelemaekers (nu AC Milan, red.) speelde ik samen. Dat zij nu in het buitenland voetballen is hen oprecht en van harte gegund. Ook ik droom ooit een stap hogerop te zetten, ambitie moet je hebben. Maar ik kijk enkel naar het nú.”

Zo moet Dewaele een extra troef vormen op het middenveld. “Het liefst van al speel ik op de centrale ‘zes’, met simpel, snel en verticaal voetbal”, zo omschrijft hij zijn spel. “Ik behoud het overzicht en kan het spel goed inschatten. Ik ga niet zeggen dat ik de luidste roeper ben, maar ik probeer wel te sturen als een stille leider. Ik ben terug in België en wil me absoluut tonen op het hoogste niveau. Matchen spelen en winnen: daar draait het om.”

(TVA)