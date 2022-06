Senna Miangue langer bij Cercle Brugge

Cercle Brugge kon vorig seizoen een beroep doen op Senna Miangue. De 25-jarige Belgische verdediger van Congolese afkomst werd toen voor één seizoen geleend bij het Italiaanse Cagliari. Groen-zwart kwam nu met beide partijen tot een overeenkomst om de speler definitief aan te werven. Hij ondertekende bij Cercle een contract voor drie seizoenen, tot midden 2025 zonder optie.

Senna Malik Miangue, afkomstig uit Antwerpen, trok als een jonge voetballer naar Beerschot, daarna Antwerp en opnieuw Beerschot. Toen deze club in 2013 overkop ging, koos hij als een 16-jarige jeugdinternational voor een avontuur bij het Italiaanse Internazionale. In Milaan, waar hij met Ivan Perisic (ex-Club Brugge) als chauffeur naar de trainingen reed, maakte Miangue er als prof zijn debuut in de Serie A. Maar een definitieve doorbraak zat er niet in.

Enkele maanden later volgde een uitleenbeurt aan Cagliari dat tot een definitieve aankoop overging. De club op Sardinië leende hem vervolgens uit aan Standard, een ongelukkige periode, een seizoen aan Eupen en daarna aan Cercle om als centrale verdediger uitgespeeld te worden. Het werd uiteindelijk als linksachter, nadat hij er een goede prestatie leverde in de bekermatch tegen Tienen mocht hij later op die positie invallen tegen Club Brugge en zijn eerste profdoelpunt ooit scoren. Daarna vierde hij zijn komende vaderschap met een goal op KV Mechelen en tegen KRC Genk.

Miangue, die de voorbije twee weken reeds de voorbereiding met Cercle meemaakte, speelde de vorige competitie achttien wedstrijden en wordt binnen de groep aanzien als een motivator en een leider en dat heeft hij mede te danken aan zijn talenkennis. Naast Nederlands, Frans en Engels spreekt hij een aardig mondje Italiaans en Portugees. (ACR)