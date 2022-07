Senna Miangue koos voor een verlengd verblijf bij Cercle: “We willen het beste pressingteam worden”

Senna Miangue blijft Cercle Brugge tot minstens medio 2025 trouw. Zijn club Cagliari verdween uit de Italiaanse Serie A en kwam met groen-zwart tot een overeenkomst. Al duurde dit wel even. “Dat was een stressvol moment. Ik ben iemand die veel denkt. Zeker met mijn toekomstig vaderschap wilde ik toch enige zekerheid”, vertelt de verdediger.

De goesting bij Senna Miangue om bij Cercle te blijven was er al eind vorig seizoen. Toen had hij gesprekken met technisch directeur Carlos Avina. “Uiteindelijk werd mijn optie niet gelicht, maar kwam er een nieuwe overeenkomst. Ik ben de mensen dankbaar voor het werk dat ze hebben verricht om mij te houden.”

Waarom verleng je bij Cercle?

“Ik kwam terug na een positief seizoen, binnen een leuke groep. De sfeer zit goed. Ik ken de jongens. Zij geven mij het vertrouwen. En het is lang geleden dat ik twee seizoenen na elkaar bij dezelfde ploeg kan voetballen. Ik hoor hier thuis. De trainer heeft mij ook gesproken. Hij stond er echt op dat ik bleef, ik denk voor de positie als linksachter. Op die plaats wil ik nu verder evolueren, want ik heb er nog gespeeld. Het is nu vooral om dingen op te pikken. In balbezit. Want vorig seizoen lag de focus bij balverlies van de tegenstander om de counter te spelen. Nu komen er andere en nieuwe facetten bij. Het komt wel goed.”

Op je Instagrampagina staat: They call us dreamers, but we’re the ones who don’t sleep?

“Wij worden heel vaak dromers genoemd. Maar de mensen weten niet wat er achter de schermen gebeurt. Hoe hard er wordt gewerkt en opofferingen worden gemaakt om je droom achterna te zitten. Wij zitten niet stil. Ik voel mij nu goed en fit, laat ons hopen dat het zo blijft.”

Hoe verloopt de voorbereiding?

“Iedereen is goed en fit uit vakantie gekomen. Ook die nieuwe jongeren van AS Monaco hebben ondertussen begrepen hoe wij spelen. Al was het voor hen de eerste week wat aanpassen. Het was een positieve start. De voorbereiding is en blijft een periode waar je uit moet leren. Zaterdag spelen we op PSV. Een nieuwe test. De trainer heeft ons al enkele indicaties gegeven. We hebben de wedstrijd in Monaco geanalyseerd, naar zaken die beter moesten en ook goed waren. Daar trainen we nu op.”

Is die voorbereiding nu anders dan vorig seizoen?

“De intensiteit ligt sowieso hoger. We spelen met een visie. We willen het beste pressingteam in de hoogste klasse zijn. Daar trainen we voor en dat vereist zeer veel conditiewerk: lange trainingen, loopoefeningen. Iedereen gelooft erin en we weten dat we van bij het begin van de competitie klaar moeten zijn om die visie waar te maken.”

Wij worden vaak dromers genoemd, maar je weet niet wat er achter de schermen gebeurt

Vertel eens meer over dat trainingsprogramma tijdens je vakantie?

“Het was niet voor iedereen hetzelfde. Zij die vorig seizoen meerdere wedstrijden speelden, kregen een minder hard programma dan jongens zoals ik die bijvoorbeeld geblesseerd waren. Ik denk dan ook aan Boris Popovic en Davis Sousa. Wij hadden ongeveer hetzelfde programma en moesten iets meer doen. Het ging vooral om runs, interval, loopjes, gymoefeningen. Voor die sessies waren er ook enkele zoommeetings. Al onze loopjes konden wij uploaden via Strava. Het was leuk om zien dat ook je teamgenoten goed aan het werk zijn.”

Je bent trouwens op vakantie geweest naar Suriname?

“Mijn vriendin is Surinaamse. Haar moeder heeft daar een huis en vroeg of we voor twee weken naar daar gingen. Het is eens iets anders dan een wit strand en een blauwe zee. Een heel leuke ervaring in een land dat mij enorm aanspreekt.”

Je vriendin is ook zwanger?

“De baby, een meisje, is voorzien in september. De naam zal ik nog niet prijsgeven. Het wordt een nieuwe verantwoordelijkheid die erbij komt. Een uitdaging. Het gevoel is nu al onbeschrijfelijk. Vanaf 1 juli gaan we overigens samenwonen in Brugge. Een nieuwe fase in ons leven.”

Zal het voor Cercle lukken om de lijn van na Nieuwjaar in de komende tweede jaarhelft door te trekken?

“Dat is de bedoeling. Als iedereen zo blijft werken als nu – naar die visie die wij hebben als team – dan denk ik dat het zonder problemen in orde zal komen.”

Cercle kreeg nochtans geen gemakkelijk programma om de competitie te openen.

“We moeten ons focussen op ons werk. Hoe wij willen spelen. We moeten in onze speelstijl blijven geloven. Het maakt niet uit tegen wie dat is. Het is aan de volledige groep om zich op het veld de volle honderd procent te geven. Doen wat er gevraagd wordt en de ene competitie is de andere niet. Westerlo wordt sowieso geen gemakkelijke opdracht. Een nieuwkomer, op het elan van een kampioen in eigen huis. Het valt zeker niet te onderschatten.”

Er was de voorbije week heel wat te doen rond het nieuwe logo van Cercle?

“Ik heb begrip voor mensen die niet openstaan voor verandering. Ik heb daar niet echt een mening over. Met welk logo je ook speelt, het is op het veld dat het moet gebeuren. Hoe wij spelen als team en de nodige punten pakken in de competitie.”

(Alain Creytens)