Senna Miangue keert op zijn verjaardag terug naar Standard

Senna Miangue scoorde in de voorbije stadsderby zijn eerste profdoelpunt ooit. Sindsdien kreeg hij een vaste stek als linksachter. Hij wordt zaterdag 25 jaar en trekt met Cercle naar Standard, dat hem destijds uit Italië terughaalde. “Ik probeer iedere keer het beste van mezelf te geven en krijg hierbij de hulp van het team. De ploeg draait goed op dit moment. Op training zie je het niveau stijgen. Dat helpt mij dan ook om op niveau te blijven.”

Als linksachter dan nog. Wat bij de komst van Senna Miangue niet meteen de eerste optie was. “Ik probeer die positie zo goed mogelijk in te vullen”, aldus Miangue. “Nieuw is het niet. Ik speelde er eerder in een viermandefensie bij Inter en Cagliari. Ik weet wat de trainer op die positie van mij verwacht en dat is niet tientallen keer de flank aflopen.”

Is die positie de aanleiding dat je voorbije weken in goede doen bent?

“Ik kan dat moeilijk inschatten. Het is vooral de manier van spelen die mij ligt. Vooruit verdedigen, agressief op de bal, intercepties. Is dat nu als linksachter of op een andere positie. Ik probeer telkens alles te geven.”

En je bent toch regelmatig voorin te vinden, zoals je assist tegen Zulte Waregem?

“Dat was voor mij wel een risico. Zeker zo diep in een wedstrijd. 2-1 voor met nog een minuut op de klok. Het is dan niet de bedoeling om naar voor te gaan. Ik stond dat moment ook rechts voorin en zag de kans liggen. Ik weet dat Hotic die bal wel kan geven. Uiteindelijk gaf ik het leer goed mee met hem, bood ik mij mooi aan zodat ik Denkey kon bereiken en hij kon scoren.”

Voordien was er je eerste profgoal ooit, tegen Club weliswaar?

“Velen worden jaren nadien, bij een dergelijk doelpunt, er nog over aangesproken. Ik hoop dat dit bij mij ook zo’n impact heeft. Die goal gaf mij persoonlijk een zeer goed gevoel. Ik kwam uit een blessure die mij zes weken aan de kant hield. Het was mijn eerste basisstek, binnen een mooie teamprestatie. Ik had nooit of te nimmer geloofd dat ik toen in die positie zou komen. Ik wist dat die goal ooit wel eens zou lukken. Ik scoorde voordien in Genk, maar die goal werd afgekeurd.”

Vorige week kwam Silvère Ganvoula. Jullie speelden nog samen?

“Hij is een grote, sterke gast. Ik denk dat hij ons veel kan helpen in ons spel. Een echte targetspits, met een snelle techniek, een neus voor doelpunten. Uiteraard is het nu niet gemakkelijk om in deze groep te komen. Het gaat goed, we zitten in een flow. Dat wordt aanpassen. Wellicht zal hij daar wat tijd voor nodig hebben, maar ik ben er zeker van dat hij alles vlug zal oppikken en snel voor goals zal zorgen.”

24 op 30. Had je dit begin december zien aankomen?

“Ik was er niet bij toen de ploeg begon te winnen. We kregen het geluk eindelijk mee. Zoals op STVV. Dit kwam niet uit de lucht vallen. Dat moet je afdwingen. Ik was ervan overtuigd – zelfs toen ik het vanaf de zijlijn moest volgen – dat de ploeg het kon. Men heeft dat ook laten zien. In het seizoenbegin waren er twijfels. Dat is zo als je onderin staat. We speelden goed, maar wonnen niet. In Eupen was het andersom. Daar grepen we wel de drie punten. Dat was het geluk dat je zelf creëert. En het geloof groeide. Dat we die mooie reeks konden neerzetten is geen toeval. Het is onze eigen verdienste. We mogen daar als groep trots op zijn.”

En ondertussen volgt iedereen de visie van de technische staf?

“Er is een mooi doel. Iedereen is gemotiveerd om daar naar toe te werken. Twee, drie matchen na elkaar winnen doet iets bij zo’n jonge groep. En die top 8? Tja, initieel was dit ons doel niet. Ik weet het, we moeten naar boven kijken. Maar het belangrijkste is om met de voeten op de grond van match tot match te leven. De wedstrijd tegen Oostende heeft ons wel iets doen beseffen. We hadden dit, op de wolk die we zaten, niet verwacht. In die flow kwam die nederlaag zeer hard aan. Daarom was de ontgoocheling zo groot. Maar na het verlies op Union hebben we tegen Club toch een mooie reactie getoond.”

Dat kan opnieuw op Sclessin?

“We moeten onze principes behouden. Voetballen zoals we altijd doen. En dan kunnen we daar een mooie wedstrijd neerzetten. Ik zelf heb er niet zoveel gespeeld. Twee seizoenen die ik nodig had om mezelf te ontdekken, als speler en als volwassen persoon. Ik kende daar veel tegenslagen. Men had bij mij hoge verwachtingen. Ik kon er mijn kans niet grijpen en viel uit de selectie. Daar word je toch wel mans van. Ik ben benieuwd wat het daar gaat geven. Het is tevens mijn verjaardag, tegen een Standard dat toch ferm verjongd is. Toen ik er was, waren het meer ervaren spelers, zoals Pocognoli, Goreux, Carcela. Die laatste is er nu nog.”

Het systeem van Cercle rendeert tegen clubs die zelf ook willen voetballen?

“Daarom zal het anders zijn dan tegen KV Oostende. Zij speelden meer onze stijl. Standard zal proberen om op te bouwen. En daar liggen onze kwaliteiten, om hoog druk te zetten en om de bal proberen zo hoog mogelijk te veroveren.”

Je woont ondertussen in het Brugse, zou je graag bij Cercle blijven?

“Het zou heel mooi zijn mocht ik bijtekenen. Mijn focus ligt nu om wedstrijd per wedstrijd te presteren. Ik zit net als het team in een goede flow. Met de bedoeling het zo te houden. Het ligt aan mij om die aankoopoptie bij Cagliari af te dwingen. Dat zou een mooie zekerheid bieden. Ik zit hier goed. Ik heb het naar mijn zin en de groep is fantastisch.” (Alain Creytens)