Senna Miangue (Cercle) viert komend vaderschap met doelpunt

Cercle Brugge en Racing Genk verdeelden zaterdag na een spektakelrijk duel de punten. Senna Miangue en Rabi Matondo zorgden voor de Brugse goals, of twee spelers die groen-zwart de voorbije maanden mee kleur gaven. Beiden zijn geleend voor dit seizoen. Matondo bij het Duitse Schalke 04, Miangue bij het Italiaanse Cagliari.

Die laatste staat alvast niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf bij Cercle. Technisch directeur Carlos Avina weet dus waar hij aan kan beginnen om met zicht op volgend seizoen twee sterkhouders bij groen-zwart te houden. “Ik ben gemotiveerd om hier te blijven”, klinkt Miangue die naast Nederlands, Frans en Engels ook een aardig mondje Italiaans en Portugees praat. “Ik zit echt goed bij Cercle, ik krijg het vertrouwen en men is tevreden over mijn prestaties.”

De Antwerpse verdediger wordt op de linkervleugel uitgespeeld en zette zijn teller dit seizoen op drie doelpunten nadat hij eerder nog nooit in een competitie had gescoord. De kop ging eraf in de Brugse derby en ook vorig weekend in Mechelen scoorde hij een gelijkaardig doelpunt als tegen Genk. De kopbalgoal van Miangue na de corner van Dino Hotic was overigens van de 44 dit seizen het 20ste doelpunt uit een stilstaande fase.

Europees voetbal moeilijk

Onderling spreken de verdedigers af wie gaat. Soms is het ook Jesper Daland, Boris Popovic of Edgaras Utkus. “We trainen hier veel op”, legt Miangue uit. “Onze assistent-trainer Jimmy De Wulf steekt daar veel tijd in. Hij doet dat goed. Het was een lekkere bal van Dino, Kévin Denkey zette goed blok en als de bal zo goed komt, is het bijna onmogelijk om niet te scoren dan.”

Tien jaar geleden zakte Cercle na verlies op Lokeren op de laatste speeldag van de vijfde naar de zevende plaats en miste men zo Play-Off 1. Groen-zwart won wel de toenmalige Play-Off 2 maar verloor dan tegen KAA Gent de barragewedstrijden voor een plaats in de Europa League. Ook nu wordt meestrijden voor eventueel een Europees ticket moeilijk. “We gaan er elke match voor. Als ploeg hebben we de voorbije weken veel karakter getoond”, vindt Miangue. “Het is belangrijk om zo verder te doen. Het gelijke spel tegen Genk voelt na die 2-0 voorsprong wel een beetje aan als een verlies. Maar we moeten realistisch blijven. Genk blijft een topploeg met heel veel individuele kwaliteiten. We hebben nu nog vier matchen. Er kan nog van alles gebeuren”, vindt Miangue die na zijn goal de bal onder zijn shirt stopte en de duim in de mond stak. “Mijn Nederlandse vriendin en ik worden dit jaar trotste ouders. De eerste baby is voorzien voor in september”, glimlacht de Antwerpenaar.

Ondertussen zijn ze bij Cercle reeds bezig met de sportieve toekomst. Zo is er een jonge, talentvolle Mexicaan op proef. Dagoberto Espinoza trainde eerst mee met de beloften en sloot de voorbije week aan bij de eerste ploeg. Hij is een 17-jarige middenvelder, een Mexicaans jeugdinternational die uit de jeugd van America komt. Technisch directeur Avina is een landgenoot en was bij die Mexicaanse topclub actief voor hij naar Brugge ging. Hij kent Espinoza dus goed. (ACR)