Senna Miangue (Cercle Brugge) komt dit seizoen na knieoperatie niet meer in actie

Cercle Brugge kan dit seizoen geen beroep meer doen op Senna Miangue. De 28-jarige verdediger is woensdag geopereerd aan de voorste kruisband van de linkerknie, zo bevestigt de Vereniging op zijn website.

De speler “ondervond de voorbije weken te veel hinder van een eerdere blessure, waarna er in overleg met de medische staf gekozen werd om operatief tot een permanente oplossing te komen”, klinkt het. “Senna zal tot het einde van het seizoen buiten strijd zijn.”

Miangue speelde dit seizoen 27 wedstrijden voor Cercle Brugge, vaak als invaller. Zijn laatste basisplaats in de competitie dateert van eind november tegen Standard (1-0-verlies). In de groepsfase van de Conference League stond hij als centrale verdediger wel vijf keer in de basis.

Cercle maakte het nieuws bekend daags voor zijn heenwedstrijd in de achtste finale van de Conference League op het veld van het Poolse Jagiellonia Bialystok. In de nationale competitie staat groen-zwart na 28 speeldagen op de twaalfde plaats, net boven de play-downs.