Senna Miangue baalt na eerste thuisverlies van Cercle in acht maanden

Cercle Brugge slaagde er niet in om leider Antwerp een halt toe te roepen. Groen-zwart verloor een thuiswedstrijd in het Jan Breydelstadion en dat was acht maanden geleden. De laatste nederlaag dateerde van midden januari tegen KV Oostende en dat is nu de volgende match voor Cercle.

“Een wedstrijd die ongeloof belangrijk wordt”, weet ook Senna Miangue die na een blessure na zeven matchen opnieuw kon voetballen. Doordat Louis Torres aan de enkel was geraakt en hij moest vervangen worden, mocht de Antwerpse Congolees zijn vertrouwde stek tegen zijn gewezen ploeg als linksachter innemen, zij het wat eerder dan gepland. Na die vroege tegengoal kon ook hij het tij niet helpen keren.

“Zeer frustrerend”

“We verliezen opnieuw op details. Ongelooflijk frustrerend is dit”, zucht Miangue die onlangs vader werd van een dochter. “Je kan niet zeggen dat we echt de mindere waren, maar we stonden tegen de beste ploeg van ‘t land te voetballen, die nog ongeslagen is. Zij staan verdiend eerste en hebben getoond hoe je punten moet pakken. Wij hadden wellicht hetzelfde aantal kansen, maar zij maakten die af. Wij hebben daar momenteel nog wat problemen mee. We laten goede dingen zien, maar verloren nu opnieuw op details. Dit mag niet blijven duren. Dit is profvoetbal. Het gaat hier om de knikkers. Als de ganse ploeg er blijft in geloven, dan lukt dat.”

“Als er zelfs maar één schroef los zit, dan is het aan ons om die weer vast te zetten”

Miangue is hersteld van een vervelende blessure aan de hamstrings. Er wordt nu vooral naar hem gekeken, net als naar Jesper Daland, Hannes Van der Bruggen en Dino Hotic als de meer ervaren spelers om de groep op sleeptouw te nemen. De Noor blesseerde zich echter op training aan de knie en Van der Bruggen en Hotic zoeken duidelijk nog steeds naar hun beste vorm. Miangue gaf ook de zware kalender van Cercle aan als een excuses. “We hadden tot nu toe al een moeilijke reeks met een heel rijtje aan topteams. Nu komen de kleinere clubs eraan. Ik ben ervan overtuigd dat we dan punten zullen pakken. Plus we missen veel spelers, die vorig seizoen belangrijk waren. Als er zelfs maar één schroef los zit, dan is het aan ons om die weer vast te zetten.”

“Onze groep is jong, heel jong zelfs en als deze jongens eventjes de weg kwijt zijn, moeten wij ze als ouderen – waar ik ook toe behoor – opnieuw de juiste weg wijzen, de groep vertrouwen inpraten, de positieve energie erin houden en vertrouwen op onze speelstijl. We kunnen veel ploegen pijn doen. We weten wat we moeten doen, we deden het vorig jaar. Het is nu precies hetzelfde. We moeten klinischer zijn voorin en achterin proberen de nul te behouden. We recupereren veel de bal op de helft van de tegenstander. Als daar niets mee wordt gedaan, is het frustrerend. Ook voor hen”, besluit Miangue. (ACR)