Scott Parker toont zich zeer veeleisend: “Ik eis dat mijn spelers met een miljoen procent toewijding spelen”

De eerste persconferentie in het Belfius Basecamp van 2023 was meteen een hele belangrijke. Club Brugge stelde maandag immers zijn nieuwe trainer Scott Parker, de opvolger van de ontslagen Carl Hoefkens, voor. Parker maakte een zelfverzekerde indruk. Ook CEO Vincent Mannaert gaf tekst en uitleg bij de keuze voor de Engelsman met een verleden bij Fulham en Bournemouth. “Met Parker hebben we iemand gevonden die op korte termijn voor stabiliteit kan zorgen.”

Strak in het pak, zoals het een Engelse gentleman betaamt, sprak Scott Parker maandag voor het eerste de Belgische pers toe. Parker toonde zich meteen ambitieus én leek erg overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plek is. “I believe”, klonk het meer dan eens. Nochtans wacht Parker geen gemakkelijke opdracht wil hij zijn nieuwe werkgever in mei een vierde opeenvolgende landstitel bezorgen. Al lijkt Parker de uitdagingen niet te schuwen. “Ik ben heel blij om hier te zijn. Het waren enkele drukke en hectische dagen, maar ik kijk enorm uit om nu aan deze challenge te beginnen.”

Maar wat mogen we nu van het Club Brugge van Scott Parker gaan verwachten? “De slogan van de club vat eigenlijk goed samen waar ik voor sta:. No sweat, no glory. Ik eis van mijn spelers dat ze altijd met een miljoen procent toewijding spelen. Dat had ik zelf als speler ook. Ik wilde er op het eind van mijn carrière koste wat het kost het beste uitgehaald hebben. Diezelfde ingesteldheid wil ik nu ook van mijn spelers zien. Daarnaast hou ik ervan om dominant voetbal te spelen en de bal te hebben, met daarin onze accenten. Maar hoe we precies zullen spelen, zullen jullie hopelijk binnen afzienbare tijd ontdekken.”

© Belga

Op de vraag of hij de stap van Engeland naar Club Brugge geen stap achteruit is, was Parker duidelijk: “Neen. Natuurlijk is de Premier League de grootste competitie van de wereld, maar voor mij was het belangrijk om op de juiste plek te zitten en dat is hier zeker het geval. Het professionalisme spat van deze club af en al van bij de eerste gesprekken met de bestuurders en de mensen die de sportieve lijnen uitzetten had ik door dat de voetbalideeën van die mensen overeenkomen met hoe ik over voetbal denk. Dit is een mooie kans voor een jonge, gepassioneerde en ambitieuze coach. Ik wil uitblinken in de best mogelijke omgeving en ik kan me op dit moment geen betere omgeving inbeelden. Ik krijg hier een jonge spelersgroep ter beschikking met jongeren die zich nog moeten ontwikkelingen om hun doelen te bereiken en hun potentieel ten volle te benutten.”

Alles oogt veelbelovend

Uitspraken over zijn spelersgroep of over wat er voetballend de laatste weken precies fout gelopen is, deed Parker nog niet, daarvoor is het nog te vroeg. “Het zou oneerlijk zijn om dat te doen, want ik weet nog lang niet alles over mijn spelers en de spelersgroep. Ik heb wel noties van enkele individuele spelers, maar daar ga ik nu nog niet over uitwijden. Op het eerste zicht oogt alles veelbelovend, maar meer kan ik daar nog niet over kwijt.”

Ook over de ambities voor de rest van het seizoen bleef Parker op de vlakte. “Ook dat is te vroeg om te zeggen. De komende weken worden hoe dan ook een uitdaging. Natuurlijk wil ik alle matchen winnen, maar de komende weken zal alles veel duidelijker worden. Maar als je midden in het seizoen overneemt, moet je wel proberen om de dingen die foutlopen zo snel mogelijk bij te sturen.”