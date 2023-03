Scott Parker (42) ontslagen bij Club Brugge na amper 67 dagen

Het onvermijdelijke is gebeurd. Club Brugge heeft afscheid genomen van zijn Engelse trainer Scott Parker. 67 dagen duurde de calvarietocht van de 42-jarige Brit. Overtuigen kon hij nooit en met slechts twee zeges op twaalf wedstrijden bleef hij ver onder de maatstaf. Assistent Rik De Mil neemt voorlopig over, ex-coach Schreuder lijkt de voornaamste kandidaat om de nieuwe hoofdtrainer te worden.

De kroniek van een aangekondigd ontslag. Na de ontluisterende 3-0 nederlaag op KV Oostende waren alle waarnemers het eens dat zijn tijd erop zat. Een nieuwe pandoering op Benfica gisterenavond bezegelde het lot van de coach. Dat het ontslag niet onmiddellijk na de wedstrijd volgde, had veel te maken met de omstandigheden. Pas deze middag vlogen de spelers en Parker terug vanuit Portugal naar Oostende.

67 dagen

De komst van Parker op 31 december deed nochtans het beste verhopen. In zijn eigen voetbalcarrière een topspeler en als coach een veelbelovend begin met een promotie met Fulham. Dit seizoen werd hij echter al snel ontslagen bij Bournemouth en ook zijn eerste buitenlandse opdracht was geen succes. Welgeteld 67 dagen duurde zijn ambtstermijn. Een periode gekenmerkt met veel onzekerheid.

Opmerkelijke keuzes

Zo startte hij geen enkele keer met hetzelfde basiselftal en maakte hij soms opmerkelijke keuzes. Gisteren startte Buchanan, een rasechte flankspeler, centraal op het middenveld. Het toont de radeloosheid aan van een coach die niet meer weet van welk hout pijlen te maken. Ook het geloof bij de spelers was er niet. Hij kon hen niet begeesteren. In de derby tegen Cercle Brugge was grote broer Club 90 minuten lang de tweede beste. Na de tegengoal op Oostende kon Club Brugge geen vuist maken en ook gisteren was Brugge een speelbal in de handen van de Portugezen. “No sweat, no glory is een motto dat me op het lijf is geschreven”, zei Parker bij zijn aanstelling. Helaas kon hij die ingesteldheid niet projecteren op zijn spelers. En wanneer de spelers het geloof in hun coach verliezen, weet je dat het voorbij is. Na exact 67 dagen dus, met slechts twee zeges op twaalf wedstrijden.