Schreuder ziet goede reactie na bekeruitschakeling: “Complimenten voor mijn jongens”

De grote ontgoocheling van het missen van de bekerfinale werd doorgespoeld met een duidelijke zege op Seraing. Club Brugge had geen kind aan de kelderploeg en won met duidelijke forfaitcijfers. Indien Brugge in de tweede helft nog wat harder had doorgeduwd met een man meer, kon de score nog hoger zijn uitgevallen.

Coach Schreuder was uiteraard tevreden met het geleverde spel en de vele doelpunten. “Ik wil eerst en vooral mijn team feliciteren”, opende de coach. “Ze speelden een goede wedstrijd, professioneel ook. We hebben met een goede intensiteit gespeeld.”

Met een 0-3 ruststand waren er natuurlijk mogelijkheden om een aantal spelers speelgelegenheid te geven. Zo kreeg de jonge Sandra de kans om zich verder te ontwikkelen. Ook Dost en De Ketelaere vielen in. “Het was op voorhand afgesproken dat we Charles sowieso speelminuten zouden geven. Onze spitsen hebben ook drie zware wedstrijden gehad de afgelopen weken. Dan wil je ook frisse jongens brengen en dat hebben ze goed gedaan.” Het was opvallend dat Schreuder voor de derde keer in zeven dagen tijd voor dezelfde basiself koos.

Boze Lang

De enige smet op een zorgeloze avond was de reactie van Noa Lang bij zijn wissel. Die verdween met een gezicht op onweer onmiddellijk in de catacomben. Dat was ook zijn coach niet ontgaan: “Er was geen reden waarom hij onmiddellijk naar binnen liep. Het is dus zonde dat dit gebeurde want dat hoefde niet na zo’n mooie avond.” Lang kwam in 2022 nog niet tot scoren terwijl bijvoorbeeld Skov Olsen de laatste weken strooit met de goals en de assists.

‘Geen punten meer laten liggen’

Charles De Ketelaere miste de afgelopen drie wedstrijden met een schouderblessure en tegelijk een coronabesmetting. Op Seraing kreeg hij een twintigtal minuten om ritme op te doen. “0-5 winnen op verplaatsing is gewoonweg goed”, vertelde de West-Vlaming na afloop. “Ik ben blij dat we onze trouwe supporters vijf doelpunten hebben kunnen tonen, dat verdienen ze zeker om met zovelen naar Seraing af te zakken. Het komt er nu op aan om geen punten meer te laten liggen richting play-offs en dan zien we wel wat het verschil zal zijn met leider Union bij de start ervan.”