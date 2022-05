Schreuder woedend over niet gefloten strafschop: “Dit moeten ze me komen uitleggen”

Geen goals op de tweede speeldag van de champions’ play-offs. Club Brugge kon niet profiteren van de brilscore van Union op Antwerp. In een spannende, maar flauwe topper was de niet gekregen strafschop hét gespreksonderwerp.

Al na een paar minuten had de bal al op de stip gemoeten toen Magallan met beide handen in de rug van De Ketelaere duwde. De VAR bekeek de fase… en besliste toen dat er niks aan de hand was. Tot groot ongenoegen van coach Schreuder: “Ik begrijp niet waarom dit geen penalty was. Dit moeten ze me toch eens komen uitleggen. We hebben een VAR en iedereen ziet dat Charles duidelijk geduwd wordt bij de voorzet waardoor hij de bal niet goed raakt. Dit begrijp ik niet.”

Wat later verscheen Lang oog in oog met Van Crombrugge, maar de Nederlander was niet koelbloedig genoeg. “Na tien minuten moesten we eigenlijk al 2-0 voor staan als Lang die kans afmaakt en we die penalty krijgen. Maar als je beide helften optelt, kan ik wel leven met het resultaat.” Vooral in de tweede helft speelde Brugge nog weinig klaar, op een knap schot van Mata op de paal na.

Einde seizoen Rits?

Mats Rits viel nog voor het halfuur uit met een knieblessure. Tot twee keer toe zakte hij door zijn knie en zijn seizoen zit er wellicht op. “We wachten de onderzoeken af. Het is nog te voorbarig om conclusies te trekken, maar als Mats eruit gaat, is dat meestal geen goed teken. Hij voelde dat er iets niet goed zat, maar hij wil het toch nog eens proberen.”

Ook Nsoki werd vervangen, tot twee keer toe leidde dom balverlies van hem tot een grote mogelijkheid voor de thuisploeg. “Tot aan de 70ste minuut speelde hij een goede wedstrijd, maar dan maakte hij twee keer kort na elkaar een foutje en hij had al geel. Ik wou geen risico’s nemen en ik wist dat Hendry ook prima kan spelen tegen hun spits.”

De kloof met leider Union blijft zo drie punten bedragen, nu staat een allesbepalend tweeluik op het programma tegen de Unionisten. In de competitie haalde Brugge vier op zes tegen Union, nu hebben ze een zelfde resultaat nodig om naar de kop van het klassement te springen.