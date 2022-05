Schreuder spreekt nog niet over titel maar “We hebben een hele goede stap gezet”

Club Brugge kan een derde opeenvolgende titel al ruiken. Voor de tweede keer in een kleine week tijd won het van Union na een knotsgekke wedstrijd met heel veel drama. Gemiste kansen, rode kaarten en een hoofdrol voor de VAR in de slotfase.

Het zag er nog even benard uit toen Nielsen in de slotminuten met een knap schot Jan Breydel deed verstommen maar de VAR kwam tussenbeide om de gelijkmaker af te keuren na voorafgaand buitenspel. Tranen en drama bij de spelers van Union die beseften dat de titel uit hun handen glipte.

Alweer met een hoofdrol voor Mignolet, de doelman kreeg nog steeds geen treffer binnen in de play-offs. “Vandaag was Mignolet uitstekend”, beaamde coach Schreuder.

“Ook Vanaken in de tweede helft en Balanta die geweldig speelde. Het is niet elke week dezelfde speler bij ons die uitblinkt. Union was in de eerste helft de betere ploeg, na de rust kregen wij de mogelijkheden en na de rode kaart en de 1-0 hebben we het nagelaten om het af te maken. Toen we uiteindelijk de penalty niet kregen, trokken we iets te ver naar achteren. We wisten dat Union alles of niks ging spelen.”

Zondag champagne?

Een zege zondag op Antwerp volstaat voor een nieuwe landstitel, indien er niet gewonnen wordt, moet Brugge rekenen op de steun van Anderlecht. Schreuder willen echter nog niet te euforisch doen: “We hebben een hele goede stap gezet waar we heen willen maar we zijn er nog zeker niet. We moeten ons nu goed voorbereiden op Antwerp, puur naar onszelf kijken en zorgen dat we een goede wedstrijd spelen.”

Op de speculaties dat Schreuder aan zijn laatste weken bij blauw-zwart bezig is, wou de Nederlander niet ingaan. Er zou een contract voor twee seizoenen klaar liggen bij Ajax. “Ik wil me volledig focussen op Club Brugge. Met speculaties kan ik niks en daar ga ik ook niet op in. Ik zit hier als coach van Club Brugge.”

“Zondag afmaken”

Ook Charles De Ketelaere bouwde nog enige voorzichtigheid in. “Feliciteer me maar met de overwinning maar nog niet met de titel. Het klopt dat we een grote stap hebben gezet maar er zijn nog twee wedstrijden te spelen.”

“We mogen niet in de val lopen en denken dat het al gespeeld is. We moeten rustig blijven en het proberen af te maken op Antwerp zondag.”