Schreuder ook in Standard op zoek naar nieuwe driepunter

Het voorgerecht van nieuwe coach Schreuder was vlot verteerbaar. Zonder al te veel moeite werd Sint-Truiden opzij gezet. Zondag wacht een moeilijkere opdracht op Standard. Al zijn de Rouches niet meer de grootmacht van een decennium geleden. De club kreunt onder de schulden en bengelt momenteel op een veertiende plaats.

Schreuder beschikt over een voltallige groep, ook Noa Lang sluit terug aan na een schorsing. “Hij miste een paar trainingen aan het begin van de week, de laatste dagen trainde hij echter volop mee. De Gouden Schoen is al lang verteerd, daar is al genoeg over gezegd.” Verwacht wordt dat Lang terug in het elftal komt, al toonde zijn vervanger Buchanan tijdens zijn debuut al vlagen van zijn klasse. “We gaan zondag zien of Lang zal spelen”, deed Schreuder geheimzinnig. “Noa is altijd heel erg gemotiveerd. Hij hoeft de hele wereld niet te laten zien hoe goed hij is, dat weet iedereen. Hij moet zijn taak in de ploeg uitvoeren, dat is belangrijk. Als we dat op iedere positie doen, denk ik dat we een heel sterk team kunnen zijn.” Duidelijke taal dus van de coach, geen ruimte voor de flegmatieke vleugelspeler om buiten de lijntjes te kleuren.

“Standard is een hecht team”

Standard haalde afgelopen weekend onverhoopt een punt op Anderlecht. Dat zag ook Schreuder, net als tal van andere van hun wedstrijden. “Ik zag ook de wedstrijd uit de heenronde. Er zit een bepaald geloof in die ploeg. In Brugge kwamen ze terug van 2-0 naar 2-2. Ze vechten goed in topwedstrijden, er staat een hecht team. Onze jongens zijn goed voorbereid maar we weten dat het een moeilijke wedstrijd wordt.”

De Nederlandse coach is inmiddels al goed op de hoogte van onze competitie. “Als ik ergens toekom, kijk ik veel wedstrijden. Gisteren heb ik bijvoorbeeld veel extra wedstrijden bekeken. Ik wil dingen zien en herkennen. Wat doet een coach als hij voorstaat of achterstaat? Ik probeer een beetje in scenario’s te denken.”

Komt Skov Olsen?

Rest de vraag of Club Brugge nog toeslaat op de transfermarkt. De naam van Skov Olsen wordt veelvuldig gelinkt. “Ik heb die naam ook gelezen, maar dat is niet voor mij. Ik focus op de spelers die ik ter beschikking heb. Onze kern is nogal breed, ik had al een gesprek met het bestuur om te kijken of de selectie nog kleiner kan of niet.” Verwacht wordt dat een aantal spelers op uitleenbasis meer speelgelegenheid krijgen. Zo zou zomeraankoop Maouassa mogelijk verhuurd kunnen worden. Ook spits Perez moet dringend speelminuten pakken.