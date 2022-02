Schreuder na gevleide bekerzege op Gent: “Spel niet goed, mentaliteit wel”

Een treffer van De Ketelaere heeft Club Brugge in poleposition gebracht om de bekerfinale te bereiken. De 0-1 zege stond echter in schril contrast met het wedstrijdverloop. Het is een half mirakel dat Mignolet zijn netten schoon kon houden, ook vanop elf meter lukte het De Sart niet om de doelman te kloppen.

Coach Schreuder besefte maar al te goed dat zijn team erg goed wegkwam met een gevleide zege. “Ik ben heel blij met de overwinning maar als je ons spel ziet, was het niet verdiend. Gent was de betere ploeg en had de betere kansen. We waren ongelofelijk slordig aan de bal en leden veel dom balverlies. Onze doelman was echter uitstekend vandaag, zowel op hoge ballen als de penalty die hij pakt. Voetballend was dit niet het Club Brugge dat ik wil zien, wat mentaliteit betreft zeker wel.”

Mignolet redt strafschop

Matchwinnaar Mignolet pakte uit met een aantal knappe reddingen. Pogingen van Tissoudali en De Sart belandden op lat en paal. Laatstgenoemde miste ook nog een elfmeter. “Ik maak mijn huiswerk. Hij trapte hem in dezelfde hoek als de vorige keer”, aldus de man van de wedstrijd. “We weten dat het altijd moeilijk is als we naar hier komen. In het begin van het seizoen viel alles tegen in die wedstrijd (toen Club Brugge met 6-1 verloor, red.), nu zat het ons mee. De individuele actie van De Ketelaere bezorgde ons de zege. We kropen door het oog van de naald, alles blijft evenwel open voor het tweede deel van deze halve finale. We hebben een goede uitgangspositie als is een uitdoelpunt niet meer hetzelfde qua waarde als vroeger.”

De Ketelaere wil bekerwinst

De Brugse kansen waren schaars, een van de weinige mogelijkheden viel via de rug van de debuterende Skov Olsen voor de voeten van De Ketelaere. “Ik zag dat de bal goed viel en dan moet je niet twijfelen. Ik trapte en hij ging goed binnen. Eigenlijk moet Gent hier altijd winnen, met die 0-1 komen we goed weg. Ik wil graag de beker winnen, maar het is zeker nog niet voorbij.”

Een individuele actie van Charles De Ketelaere bezorgde Club een belangrijke zege. © BELGA

Zondag volgt een nieuwe clash tussen beide ploegen, dit keer in de Jupiler Pro League. De terugwedstrijd van de beker is gepland op woensdag 2 maart.