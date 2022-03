Schreuder moet nu Lang Charles De Ketelaere teruggeven

Et voilá, nog vier speeldagen te gaan, maar vier van de vijf eersteklassers staan in het klassement al precies op de plaats die ze verdienen.

Zulte Waregem 16de en nagenoeg gered. Bij thuiswinst tegen 15de Eupen zaterdag en verlies van Seraing in het Luikse derby wordt de kloof met de 17de al 9 punten en kan Essevee alleen nog in het aantal gewonnen matchen nog bijgehaald worden – mits 9 op 9 van de Metallo’s, zo gek kan het niet meer lopen. Maar meer dan die 16de plaats verdient Essevee niet: al was een stuntje op Gent dichtbij, ze hoorden dit seizoen echt bij de zwakke broertjes.

KVO, 14de, bleef dan wel op tijd uit het degradatiegewoel, meer dan die plaats onder de grijze middenmoot verdiende de kustploeg ook niet, daarvoor was het toch te hard harken en te weinig kwaliteit. En we zien de kustploeg zaterdag tegen Club ook niet meteen het seizoen nog wat kleur geven. Al ontpopte ook op Anderlecht de Japanner Sakamoto zich tot een groot lichtpunt.

Echt grijs was KV Kortrijk (11de) dit seizoen: nooit in degradatiegevaar, maar te snel uit koers voor Play-off 2. Ilic, Radanovic, Vandendriessche, Kadri, Selemani… daar zat meer in, coach.

Dan deed Cercle, tegen Genk alweer knap, stukken beter. Die 9de plaats, net niet, na een spectaculaire remonte, is voor groen-zwart precies de plaats die ze verdienen.

Club denkt ongetwijfeld anders over zijn tweede plaats. Die staan wel nog voor eerst vier en dan zes belangrijke matchen. De bekeruitschakeling is op Seraing al wat weggespoeld, Club blijft echt titelfavoriet – Anderlecht en vooral Antwerp kunnen nog steeds niet overtuigen. En zit Schreuder met een probleem Lang? Ja en neen. Ja omdat hij niet in vorm is en ja omdat het patsertje weer eens met de voeten op de grond moet worden gezet. Neen omdat hij een typisch puur voetballertje is dat er plots weer zal staan. En neen als hij zaterdag in Oostende weer zijn maatje De Ketelaere naast zich krijgt. Hij mist die andere rasvoetballer naast zich.