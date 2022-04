Schreuder met vertrouwen naar de play-offs: “We gaan voor 18 op 18”

Het voorgerecht zit erop, op zondag starten de play-offs. Zes wedstrijden heeft Club Brugge om de achterstand op Union weg te werken en een derde opeenvolgende landstitel te behalen. Brugge start met een thuiswedstrijd tegen Antwerp, een wedstrijd die absoluut gewonnen moet worden.

Ondanks de aankomende play-offs kreeg coach Schreuder eerst een spervuur aan vragen die daar helemaal niks mee te maken hadden. Schreuder werd deze week namelijk gelinkt aan zijn vroegere club Ajax.

Schreuder zelf bleef kalm en liet het achterste van zijn tong niet zien: “Het enige wat ik kan zeggen is dat er contact is met iedere club waar ik gewerkt heb. Zowel bij Ajax, Hoffenheim als Twente. Bij iedere club waar je gewerkt hebt, ken je mensen. Maar daar gaat het nu niet om.”

“Ik zit hier voor de play-offs en al mijn focus vandaag en de aankomende weken gaat naar Club Brugge en de play-offs.”

Odoi fit

De orde van de dag dan. Antwerp thuis, een ploeg die al weken aan het aanmodderen is en eind februari met 4-1 van het veld werd gespeeld. Een uitverkocht Jan Breydel en een voltallige kern spelen alvast in de kaart van de thuisploeg.

“Odoi heeft de hele week pijnloos kunnen meetrainen en is beschikbaar voor zondag. Ik beschik over een volledig fitte kern. Ik heb er alle vertrouwen in, onze trainingsweek was goed. Als we het zondag goed doen, hebben we een grote kans dat we gaan winnen.”

18 op 18

Of Schreuder weet hoeveel punten zijn Club nodig heeft om kampioen te worden? “Geen idee.” Hoeveel punten hij dan in zijn hoofd heeft? “18 punten”, reageerde de coach laconiek. “Dat is niet arrogant, wij willen iedere wedstrijd winnen. De topclubs gaan onder elkaar punten verspelen, dat is duidelijk. We moeten zorgen dat we er zelf zo min mogelijk verspelen.”

“We moeten rustig blijven en vertrouwen op onze kwaliteiten. Alle vier de ploegen zijn favoriet. We moeten respect hebben voor de andere ploegen, die hebben dat uitstekend gedaan. Wij kijken alleen naar onszelf. We zijn in goeden doen en dan hebben we al bewezen dat we moeilijk te verslaan zijn.”

(JT)