Schreuder debuteert bij Club Brugge met eenvoudige zege tegen STVV

Het debuut van coach Schreuder bij Club Brugge leverde onmiddellijk een driepunter op. Goals van De Ketelaere en Dost waren voldoende om Sint-Truiden opzij te zetten. Sprankelend was het nog niet helemaal maar een zege en een clean sheet geven Schreuder een goede basis om op verder te bouwen.

Een nieuwe baas, een nieuw systeem. Al spreekt nieuwbakken Club Bruggecoach Schreuder zelf liever over een veldbezetting. Een 3-5-2 werd het dus, met voorin Dost en rond hem een zwevende De Ketelaere. Mata en nieuwkomer Buchanan moesten de hele flank voor hun rekening nemen. Ergens wel zonde dat de Canadees vaak diep terug moest. Uit de eerste signalen tijdens de oefenwedstrijden toonde de nieuwste versterking al een aantal keer zijn snelle voetjes en passeerbewegingen.

Hoewel hij zich altijd professioneel heeft gedragen zal kapitein Ruud Vormer wellicht tevreden zijn met het vertrek van Clement. Onder Schreuder lijkt hij terug een belangrijke rol te krijgen, weliswaar als pure 6 dus in een andere positie. Balanta lijkt hier het kind van de rekening van te worden. Schreuder lijkt namelijk technisch vernuft te verkiezen boven power en duels.

Ruud Vormer © BELGA

De Ketelaere spoelt Gouden Schoen weg

Schreuder wil dat Club Brugge garant staat voor dominant voetbal en blauw-zwart trok van in het begin het laken naar zich toe. Heel veel balbezit en positiewissels maar een stug Sint-Truiden liet zich niet uit verband spelen. Op een aantal ongevaarlijke hoekschoppen na waren de kansen erg schaars. De nieuwe veldbezetting zorgde ook af en toe voor wat verwarring.

Na een aantal minuten werd De Ketelaere al bijgestuurd door zijn coach. Het was Schreuder die vrijdag zei dat er al genoeg gepraat werd over de gemiste Gouden Schoen en dat zijn spelers het nu moesten bewijzen op het veld. De Ketelaere hield woord en opende op het halfuur de score, weliswaar met de nodige Truiense medewerking na een totaal verkeerde terugspeelbal van Pius. De enige kans van de eerste helft zorgde dus ook voor de enige goal.

Charles De Ketelaere viert de 1-0 met zijn ploegmaats. © BELGA

Lob van Dost

Eenzelfde spelbeeld na de rust, veel balbezit maar weinig kansen. Buchanan wilde zich te graag bewijzen en verslikte zich een aantal keer in zijn dribbels of was te onzelfzuchtig rond de zestien. De tweede treffer viel wel, nota bene na een lange bal op de counter. Vormer stuurde Dost weg en die lobde doelman Schmidt, die helemaal uit positie stond. Opeens kwamen de kansen er wel maar zowel Vormer als Dost vonden Schmidt op hun weg.

Bas Dost scoorde de 2-0. © BELGA

Club Brugge speelde de partij rustig uit en opent 2022 dus met een broodnodige driepunter. De overwinning en de bijbehorende clean bezorgden Schreuder alvast een zorgeloze start.