Schreuder beschikt over volledig fitte selectie voor Eupen: “Een luxeprobleem”

De thuiszege tegen Charleroi gekoppeld aan de nederlaag van leider Union heeft de rust wat doen terugkeren in het Belfius Basecamp. De verre verplaatsing naar Eupen op zondag zou ook geen probleem mogen opleveren. De schabouwelijke reeks van 7 op 51 kostte deze week trainer Stefan Krämer het hoofd.

Bij Alfred Schreuder zijn er momenteel minder kopzorgen. De coach beschikt over een volledig fitte kern. “Ook Buchanan heeft kunnen meetrainen, hij kan in de selectie zitten. Het is belangrijk dat we hem erbij hebben.”

Optie Dost

Positieve selectieproblemen heet dat dan. Aanvallend is er keuze tussen De Ketelaere, Dost, Lang, Skov Olsen, Buchanan en Adamyan. Dost lijkt echter niet te spelen op zondag. “Hij had last van een voetblessure en trainde een paar keer mee deze week. Ik ben tevreden hoe De Ketelaere die positie invulde als spits en ik zie niet in waarom ik zou moeten veranderen. Dost geeft ons weer een extra optie en dat is mooi. Er is heel veel aanvallend vermogen. Het is mijn taak om te kijken wat het beste past. Lastig is niet het juiste woord, eerder een luxeprobleem.”

Odoi op de 6, Vormer op de bank

Een kern van dertig spelers waarvan er maar achttien op het wedstrijdblad mogen. “Dat moet je keuzes maken. Een aantal jonge jongens ontwikkelen zich heel goed zoals Nusa en Sandra. Je hoopt die jongens bij de selectie te krijgen maar je moet realistisch zijn.”

Ruud Vormer zal alweer op niet al te veel speelminuten moeten rekenen. Schreuder gaf aan erg tevreden te zijn met Odoi als defensieve middenvelder. “Het is nog niet mijn definitieve zes maar ik ben wel tevreden met hoe hij het heeft ingevuld. Ik zie een bepaalde groei in zijn spel. Spelers zoals hij zijn belangrijk in ons aanvallende spel.”

Voor Vanaken ziet Schreuder een andere invulling dan onder Clement. “Hans is een extreem intelligente speler. Zowel op de 8 als op de 10, soms ook als 6. Ook bij de nationale ploeg speelt hij vaak als dubbele 6. Hans is een rustpunt aan de bal voor de ploeg, hij komt iets minder in de zestien dan voorheen. Maar het zijn de drie punten die belangrijk zijn, niet het aantal keer dat Vanaken scoort. Ik vraag hem ook wel eens feedback. Het zijn jongens met een grote status. Ze mogen ook in dingen meedenken, je geeft ze ook een bepaalde verantwoordelijkheid.”