Schorsingsberoep omwonenden tegen nieuw stadion Club Brugge verworpen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het schorsingsberoep tegen de vergunning voor de bouwplannen voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Dat beroep was ingediend door omwonenden.

De Raad wijst erop dat de werken aan het stadion sowieso niet starten voor er een uitspraak is over het eveneens lopende vernietigingsberoep tegen de vergunning. De betrokken omwonenden kunnen met andere woorden niet aantonen dat de gevraagde schorsing hoogdringend is.

In oktober 2021 zette de Vlaamse regering het licht op groen voor de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion op de Olympiasite, waar Club nu al speelt in het Jan Breydelstadion. Het nieuwe stadion mag 40.116 toeschouwers ontvangen, het huidige heeft maar 29.062 plaatsen.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen ontving drie vernietigingsberoepen tegen die vergunning. Eén daarvan werd ingesteld door omwonenden die, naast de vernietiging van de vergunning, ook de schorsing ervan vroegen.

Het is over die schorsingsvordering dat de Raad zich nu heeft uitgesproken. De Raad verwerpt de schorsing omdat “de betrokken omwonenden niet aantonen dat de zaak hoogdringend is”. In het dossier zit namelijk een formele verklaring van Club Brugge “waaruit blijkt dat de werken niet zullen worden aangevat tot de Raad zich heeft uitgesproken over het vernietigingsberoep”.

In het arrest wordt nog geen uitspraak gedaan over de wettigheid van de vergunning.