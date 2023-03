Sandrijn De Schepper tot eind seizoen hoofdcoach van Jong Essevee

Aangezien Frederik D’Hollander tot het einde van dit seizoen T1 is bij de A-kern van Essevee, moest Jong Essevee op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Sandrijn De Schepper (31) zal die positie invullen. Hij was daarvoor aan de slag als assistent.

Er staan nog zeven wedstrijden op het programma voor Jong Essevee in tweede amateurklasse A. De Schepper was voordien aan boord als hulptrainer, naast Frederik D’Hollander. De 31-jarige Oost-Vlaming krijgt het vertrouwen om tot het einde van het seizoen jonge spelers uit de Essevee Academie te laten ontwikkelen.

De Schepper is sinds 2019 aan de slag bij Essevee. Eerst was hij hoofdcoach van de U17. Enkele seizoenen later werd hij assistent van Frederik D’Hollander bij de U18.