Sammy Bossut verlaat Zulte Waregem na zeventien jaar

Het huwelijk tussen Sammy Bossut en Essevee komt tot een einde na zeventien jaar. De 37-jarige doelman begon in juli 2006 zijn avontuur aan de Gaverbeek. Zulte Waregem gaf aan niet verder te willen met Bossut.

Sammy Bossut kan terugkijken op een rijkgevulde carrière bij Essevee. In 2013 strandde hij op een tweede plaats en kroonde de doelman zich tot vicekampioen in de Jupiler Pro League. In 2014 mocht de West-Vlaming mee naar het WK in Brazilië als derde doelman. Twee jaar later pakte hij de beker van België met zijn club.

De laatste seizoenen verging het Zulte Waregem minder en was het vechten tegen de degradatie. Bossut ging steeds voorop in de strijd, maar nu komt er dus een einde aan zijn hoofdstuk bij Essevee. Zijn contract loopt op het einde van deze maand af en zal dus niet verlengd worden. Het is nog onduidelijk waar Bossut zijn carrière al dan niet verder zal zetten. Hij was met grote voorsprong de langst dienende speler in de hoogste afdeling van onze vaderlandse competitie. (JC)