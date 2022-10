Sammy Bossut en Kristof D’Haene blikken vooruit op de derby: “Belang van deze match valt niet te onderschatten”

Ze hebben respectievelijk 8 en 17 jaar op de teller bij hun club, zijn allebei aanvoerder van hun team en zijn dan ook nog eens mannen van de streek. Er is dan ook geen beter duo om mee vooruit te blikken op dé derby dan KV Kortrijk-linksachter Kristof D’Haene (32) en Zulte Waregem-doelman Sammy Bossut (37). “Als je onderaan bengelt, is een derbyzege het enige waar de supporters zich kunnen aan optrekken.”

Of hij het zag zitten om samen met Sammy Bossut, de doelman van de grote rivaal, een dubbelinterview te doen? “Ja, maar dan wel in Kortrijk”, dixit Kristof D’Haene. Drie jaar geleden deden de twee immers al eens een interview samen, toen op het oefencomplex van Zulte Waregem. Bossut kan zich vinden in die voorwaarde, maar stelt wel één veto: “Ik wil niet afspreken in hun stadion. We kunnen misschien gaan ontbijten?” En zo geschiedde: maandagmorgen, bij de start van de derbyweek, schuiven beide aanvoerders de benen onder tafel in het Kortrijkse Parkhotel om tussen de boterkoeken, de pistolets en de spiegeleitjes door vooruit te blikken op de Derby. De begroeting is hartelijk en nog voor de eerste vraag gesteld is, wordt er al heel wat afgelachen. De toon is meteen gezet.

Jullie kunnen het precies goed met elkaar vinden!

Sammy Bossut: “We zijn allebei West-Vlamingen hé!”

Kristof D’Haene: “We verstaan elkaar. Letterlijk, maar ook figuurlijk. We spelen nu bij rivaliserende clubs, maar mochten we in dezelfde ploeg spelen, zouden we kamergenoten zijn, denk ik.”

Sammy: “Kristof is voor mij eigenlijk een beetje de Sammy Bossut van KV Kortrijk. We hebben alleszins dezelfde ingesteldheid.”

Zien jullie elkaar soms buiten het voetbal?

Kristof: “Nee. We sturen elkaar weleens een berichtje en we volgen elkaar op Strava, maar meer is het niet.

Sammy: “En we zaten ook samen in de trainerscursus. Het is te zeggen: voor even toch.”

Hoezo?

Kristof: “Ik ben er redelijk snel uitgestapt. Ik wil voorlopig nog volledig focussen op mijn spelerscarrière. Daarnaast weet ik ook nog niet of ik na mijn carrière überhaupt in het voetbal ga blijven. Ik zou graag terug mijn weekends hebben. Niets leukers dan in een vrij weekend iets doen met het gezin.”

De Derby, mannen. Begint het al te kriebelen?

Kristof: “Bij mij kriebelt het al twee weken. Ik heb zelfs al op de weerapp gekeken om te zien welk weer het zaterdag zal zijn. Dit zijn echt de matchen waar het om draait. Zelfs na de zege tegen Antwerp keek ik meteen vooruit naar de Derby…”

Sammy: “Ik heb je artikeltje gelezen. (imiteert Kristof) Als ze in Waregem deze match hebben gezien, zullen ze nogal schrik hebben.”

Kristof: “Zo heb ik het niet gezegd. Ik zei gewoon in de euforie van het moment dat ik uitkeek naar de derby. Maar ja, de pers doet er al graag eens een schepje bovenop hé.”

Ik weet van niets.

Kristof: “Maar sowieso valt het belang van deze match niet te onderschatten. Een week lang zal alles en iedereen op scherp gezet worden.”

Sammy: “Dat is bij ons niet anders. De coach (Mbaye Leye, red.) heeft zelf ook genoeg derby’s gespeeld en wéét hoe belangrijk deze partij is. Hij zal dat dus zeker ook op de ploeg willen overbrengen. Sowieso zullen de spelers die het belang van de derby nog niet kennen, zaterdag als ze het veld op stappen door de sfeer in het stadion ook wel meteen weten waar het om draait.”

Nu zowel KVK, als Essevee onderaan kampeert, zal de druk er niet minder op worden.

Kristof: “Nee, inderdaad. Dit is dé wedstrijd van het jaar hé. Zeker thuis. Op zich voelen we geen druk, maar die match moet wel gewoon gewonnen worden. Punt. Zeker als de resultaten in de andere wedstrijden niet top zijn, moet je de derby simpelweg winnen.”

Sammy: “Een overwinning zou een gigantische opsteker zijn. Zeker gezien onze situatie. Als je voor de prijzen speelt, is een derby natuurlijk ook belangrijk, maar dan is een nederlaag toch een ander gegeven. Die nederlaag in de derby wordt dan een beetje gecompenseerd door andere mooie overwinningen. Als je achteraan bengelt, is dat evenwel anders. De derby is daarom van levensbelang, want dat is dan het enige waaraan de supporters zich kunnen optrekken.”

Kristof: “We kunnen ook gewoon een goede zaak doen. Alles staat nog op een zakdoek en met een zege kunnen we heel wat plekken opschuiven.”

Sammy: “Wij moeten ondertussen al eens een reeks kunnen neerzetten. De kloof bedraagt nu vier punten. Dat zijn al twee matchen die je meer moet winnen dan je concurrenten. Dan kan je je eigenlijk geen puntenverlies permitteren tegen rechtstreekse concurrenten.”

Hoe zwaar weegt die laatste plek op jou, Sammy?

Sammy: “Zwaar natuurlijk. Het is vooral heel erg jammer. Na de verwittigingen die we de afgelopen twee jaar kregen, kozen we voor een nieuw project. Ik had echter niet verwacht dat het terug zo’n vaart zou lopen. Maar de situatie is nu wat ze is en het enige wat we kunnen doen is iedere week alles geven.”

Kristof, hoe kijk jij naar de malaise bij Zulte Waregem? Is dat met medelijden, leedvermaak?

Kristof: “Eerst en vooral denk ik dat we zelf bescheiden moeten blijven, aangezien we ook slechts nipt boven de degradatiestreep staan. Hoe dan ook zou het jammer zijn mocht één van de twee ploegen uit 1A vallen. Je wenst het niemand toe om te degraderen, maar zeker Zulte Waregem niet. De derby is immers een te mooie wedstrijd voor de spelers en de supporters. Het zou zonde zijn mocht die wegvallen. Dan heb ik met alle respect liever dat een ploeg aan de andere kant van het land degradeert.”

Wat loopt er mis bij Essevee?

Kristof: “Ik moet hun rekening niet maken, maar eens je in het sukkelstraatje belandt, is het ook erg moeilijk om eruit te geraken. Zelf weet ik niet waar voor hen het schoentje wringt. Dat zal Sammy beter kunnen inschatten.”

Sammy: (lacht groen) “Het verhaal is wel bekend, denk ik. We hebben enkele bepalende spelers laten vertrekken en er werd gekozen voor jonge spelers die soms de ervaring missen op het hoogste niveau. Het verschil is ook dat wij zowat de enige kleine club zijn die nog in Belgische handen is. De buitenlandse eigenaars passen bij onze concurrenten het verschil altijd bij. Die luxe hebben wij niet, waardoor we ook niet de budgetten hebben om de Lamkel Zés, de Dessoleils en de Avenatti’s van deze wereld te gaan halen. Neem nu bijvoorbeeld iemand als Selemani: dat is een speler die bepalend is en een ploeg punten bezorgt. De spelers die wij gehaald hebben, hebben misschien ook het potentieel om dat te doen, alleen vergt zoiets tijd. En die tijd heb je gewoon niet als je achteraan staat.”

Kristof: “En al zeker niet in een seizoen met drie dalers.”

Die drie dalers, zorgt dat voor extra druk?

Kristof: “Ja, toch wel. Zeker voor het seizoen en in de voorbereiding was ik daar toch mee bezig. Zelfs op vakantie dacht ik toen soms ‘Oei, volgend seizoen zijn er drie zakkers. We zullen er meteen moeten staan.’ Dus het zorgde wel voor ongerustheid. Zeker omdat er bij ons veel spelers vertrokken, terwijl KVK traditioneel lang wacht om versterkingen te halen. (lacht) Maar ik denk dat we nu wel tevreden mogen zijn met de spelersgroep die we hebben. We hebben zeker genoeg kwaliteit om 1A te blijven en ik ben ervan overtuigd dat we ons ook zullen redden. Maar of dit format nu zo goed is, daar heb ik mijn twijfels over. En volgend jaar wordt het nog erger.”

Sammy: “Ik denk dat ze meer verschuivingen willen zien.”

Kristof: “Maar zo gezond lijkt me dat niet voor de clubs.”

Wat verwachten jullie van de derby?

Kristof: “Ik hoop vooral op een leuke sfeer in het stadion. Niet zoals vorig jaar, toen er vechtpartijen waren. Toen zagen we plots een hele hoop supporters vanuit onze staantribune naar het vak van Waregem lopen. Dan sloeg ik mezelf echt voor het hoofd. Zeker omdat ze door de familietribune liepen. Het bleken uiteindelijk Nederlandse supporters te zijn, maar hoe dan ook hoort zoiets niet in een voetbalstadion. Ik hoop daarom vooral op een leuke wedstrijd en dat de beste mag winnen.”

Sammy: “Los daarvan zal het wel een pittig duel worden. Als je vecht tegen de degradatie, moet je vooral niet nonchalant beginnen doen. Anders ben je op voorhand verloren.”

Vorig jaar werd het 5-0.

Kristof: “Leuke wedstrijd.” (grijnst)

Sammy: “Ik zat toen op de bank, dus ik was sowieso al ontgoocheld, want een derby wil ik altijd spelen. Maar als je dan het resultaat zag… (blaast)”

Kristof: “Over dat extra ontgoocheld zijn als je niet speelt in de derby: dat is echt zo. Zo miste ik eens een derby omdat ik in de week ervoor geopereerd moest worden. Ik vond dat zo jammer dat ik toen de match niet eens bekeken heb. Ik heb toen na tien minuten mijn televisie uitgezet. Ik kon het gewoon niet verdragen. Ik werd zot.”

Hebben jullie een favoriete derbymoment?

Sammy: “Er zijn er wel een paar die me bijblijven. Zo wonnen we in de beginjaren in eerste klasse thuis eens met 5-1. Ook stopte ik in 2013 eens een strafschop in Kortrijk.

Kristof: “Voor mij was het de 0-5 in Waregem tijdens de play-offs van 2019. We speelden dat seizoen vijf keer tegen elkaar, maar die match stak erbovenuit.”

Sammy: “Ik speelde toen niet zeker?”

Kristof: “Dat weet ik niet meer. Ik weet wel nog dat ik toen een assist gaf en zelf de 0-5 scoorde.”

Sammy: “Ah. Dan zal ik niet gespeeld hebben.” (barsten allebei in lachen uit)

Het valt wel op dat KVK de laatste jaren wel vaker de bovenhand neemt in de derby. Van de laatste elf won Kortrijk er zeven. Zulte Waregem slechts eentje.

Sammy: “Daarvoor trokken wij nochtans vaker aan het langste eind. Het is dus hoog tijd om dat terug om te draaien.”

Mochten jullie nu elk één speler van elkaars ploeg mogen kiezen, wie zouden jullie dan graag willen inlijven?

Sammy: “Gaan we gewoon elkaar kiezen?”

Kristof: “Awel ja, voor mij mag dat Sammy zijn.”

Sammy: “Voor mij mag dat zeker ook Kristof zijn. Maar als we dan toch iemand anders zouden moeten kiezen, doe mij dan maar Selemani. Een resultaatgerichte keuze, want hij is toch iemand die met een actie een wedstrijd kan openbreken en ook een laatste pass kan trappen.”

Kristof: “Een zeer goede keuze. Puur op kwaliteit is hij aan de bal de allerbeste speler van KVK. Ik snap eigenlijk niet dat zo iemand nog steeds bij ons speelt. Hij is zó goed. En dan is hij momenteel nog niet eens honderd procent fit. Ik hoop echt dat hij nog een stap hogerop zal kunnen zetten. Dat verdient hij wel. Bij Zulte Waregem vind ik Modou Tambedou dan weer een heel goede speler. Hij viel me de afgelopen weken echt op. Hij speelt met lef en kan zowel achteraan als op het middenveld uit de voeten, een troef.”

Sammy: “Modou is echt ook een topkerel en heeft de juiste mentaliteit. Zijn snelheid van uitvoering ligt ook hoog en hij is sterk aan de bal. Dat was echt een goede transfer.”

Gaan jullie je aan een pronostiek wagen?

Kristof: “Nee, dat ga ik niet doen.”

Sammy: “Zolang wij winnen, is het goed.”

Kristof: “Zullen we een deal sluiten, Sammy? Als jij wint, wat toch niet zal gebeuren, krijg je van mij een ontbijt met je vrouw, hier in het Parkhotel. Win ik, dan trakteer jij mijn vrouw en ik op een ontbijt. Lijkt me een mooie deal, niet?

Sammy: “‘t Is goed. Hoeveel kost dat hier?”