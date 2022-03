Samatta bezorgt dominant Antwerp diep in de wedstrijd de drie punten tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem leek af te stevenen op een gelijkspel, maar het verliest diep in de wedstrijd op het veld van Antwerp. Samatta trapte rood-wit naar de overwinning na een wedstrijd waarin zijn team heer en meester was. Na het gelijkspel van Seraing tegen OH Leuven is Zulte Waregem nog steeds niet zeker van het behoud.

Antwerp begon met veel drang naar voor. Gerkens, Frey en Verstraete zorgden ervoor dat Bossut enkele malen goed plat moest gaan. Na zijn topprestatie van vorige week tegen Eupen bewees de doelman opnieuw belangrijk te zijn voor Essevee. Het was de thuisploeg die in het wedstrijdbegin bleef jagen op een doelpunt. De 1-0 leek een kwestie van tijd te worden, maar die bleef lang uit.

Door de vroege druk van Antwerp kwam Essevee niet in zijn spel. De spelers van Simons konden de bal niet bijhouden, maar kregen via een voorzet van Ciranni een grote kans. De rechtsback gooide de bal goed over alles en iedereen en vond daarmee het hoofd van Gano. De boomlange spits kopte op Butez, die met een goede parade uitpakte. Gano zat niet in de wedstrijd, maar piekte wanneer het moet. Zijn laatste doelpunt dateert van midden februari toen Zulte Waregem thuis met 1-2 verloor van Anderlecht.

Dominant Antwerp

Naarmate de eerste helft vorderde, slopen er aan beide kanten veel slordigheden in het spel. De Antwerpse druk werd bleker en bleker, maar Verstraete had nog een goed schot in huis op het einde van de eerste 45 minuten. De middenvelder kreeg de bal terug van Benson en trapte met een knal op de paal. Zulte Waregem kwam goed weg. Rood-wit verdiende een voorsprong, maar het vergat zijn kansen af te maken.

Verstraetes poging gaf Antwerp moed. Het kwam scherp uit de kleedkamers en zette Essevee meteen onder druk. Priske zag dat zijn ploeg dominant was, maar dat het niet op voorsprong kwam. Voor Zulte Waregem was het een ideaal spelverloop. Ze ondergingen, kwamen niet vaak aan de bal, maar het kwam ook niet op achterstand.

Abdoulaye en Zinho Gano © BELGA

Naarmate de match vorderde, speculeerde het op een puntje. Bossut trok tijd, Antwerp werd nerveus en de thuisaanhang begon te morren. Essevee speelde niet goed, maar de verdediging hield goed stand. Voor het eerst in maanden lijkt de organisatie vanachter beter te staan. Pletinckx laat naast de ervaren Derijck een goede indruk na. Het jeugdproduct van rood-groen kende een moeilijk seizoen, maar knokt stilletjes terug.

Zulte Waregem leek naar huis te gaan met een puntje, maar Samatta vond van niet. De ingevallen spits tikte met de tip van zijn schoen het leer voorbij Bossut. De opluchting op de Bosuil en bij trainer Priske was groot. Met deze overwinning stijgt Antwerp naar een voorlopige derde plaats. Zulte Waregem bezet de zestiende positie met vijf punten voorsprong op Seraing.

(EC)