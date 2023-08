RWDM ondergaat wet van de sterkste tegen Club Brugge, dat met zevenklapper uitpakt

Club Brugge heeft op de vierde speeldag in de Jupiler Pro League geen steek laten vallen. Op Jan Breydel won blauw-zwart met ruime cijfers van RWDM. Het werd 7-1 (rust: 2-1).

Blauw-zwart startte sterk en kreeg via Antonio Nusa al na vijf minuten een dot van een kans. De jonge Noor wurmde zich langs de RWDM-defensie, maar vond aan het halve maantje de dwarsligger op zijn weg. Tien minuten later was het wel prijs voor de Bruggelingen. Maxime De Cuyper verzorgde een keurige voorzet, Philip Zinckernagel (14.) pakte uit met een buffelstoot, waarop RWDM-doelman Theo Defourny geen verhaal had.

Lang kon Club niet genieten van zijn voorsprong. De voorzet van Alexis De Sart vond Florent Sanchez Da Silva (16.) aan de tweede paal en die legde simpel binnen. Het ging opnieuw razendsnel naar de overkant toen Nusa Andreas Skov Olsen (18.) aan het penaltypunt vond en die ramde de bal in het dak van het doel. RWDM kwam vlak voor rust nog dichtbij een gelijkmaker maar Simon Mignolet verzorgde een knappe save op de poging van man-in-vorm Mickael Biron.

Lot snel bezegeld

Blauw-zwart domineerde de partij en bezegelde na de thee ook snel het lot van de Brusselaars. Kyriani Sabbe zette zich door op links en gaf voor op de vrijgelaten Igor Thiago (52.) die simpel binnentikte. Ook Defourny maakte het de Bruggelingen iets te gemakkelijk door een voorzet van Skov Olsen (63.) te laten binnenglippen. Nusa (74.) maakte vervolgens een nieuwe vijfklapper van Club compleet door goed te volgen op een schot van Raphael Onyedika dat op de paal belandde.

Ook Tajon Buchanan (78.) pikte zijn doelpuntje meer door op een corner aan de tweede paal op te duiken en binnen te koppen. RWDM-verdediger Abner (90+2.) legde de zware 7-1 eindcijfers vast door een voorzet van Sabbe in eigen doel te schuiven.