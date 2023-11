RWDM en KV Kortrijk delen de punten

RWDM en KV Kortrijk hebben zaterdag 1-1 gelijkgespeeld op de 13e speeldag in de Jupiler Pro League. Sheyi Ojo opende de score voor de West-Vlamingen in het Edmond Machtensstadion. Ilay Camara bracht de promovendus langszij.

De Kortrijkzanen kwamen op voorsprong na een inspanning van Mighten op de linkerflank. De poging van Davies op zijn voorzet werd gekeerd, in de herneming trof Ojo wel raak. Maar RWDM reageerde snel met de gelijkmaker van Camara, die de bal via de paal binnen kopte. Kortrijk-doelman Vandenberghe moest even later alle zeilen bijzetten op een vluchtschot van Sanchez.

Na de pauze was Vandenberghe opnieuw bij de pinken bij een gekruist schot van de ingevallen Mboup. Het niveau van het kelderduel ging nadien naar beneden.

Met 14 punten klimt RWDM, dat al zes competitiematchen op een zege wacht, over Charleroi naar de elfde plaats. KV Kortrijk blijft voorlaatste met 9 punten, twee meer dan Westerlo. De rode lantaarn speelt om 18u15 uit tegen nummer 13 OH Leuven.