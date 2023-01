Ruud Vormer voorgesteld bij Zulte Waregem: “Ik wil gewoon terug lekker voetballen”

Ruud Vormer trainde woensdagvoormiddag voor het eerst mee bij Zulte Waregem. De Nederlander kwam op huurbasis tot het einde van het seizoen over van Club Brugge en zal nadien – indien Essevee zich redt – nog twee jaar langer aan de Gaverbeek vertoeven. Na zijn eerste training nam Vormer ook uitgebreid de tijd om met de verzamelde pers te spreken.

Eerlijk is eerlijk: het is een ietwat vreemde aanblik, Ruud Vormer op het oefencomplex van Zulte Waregem. Niet onlogisch, want de Nederlander was na al die jaren in Brugge méér dan een blauwzwart meubelstuk geworden. Ook voor Vormer zelf was het ietwat onwennig: “Het is toch een andere omgeving. Het zal even wennen zijn , maar ik heb er heel veel zin in.” Met de outfit – een groen-rode sweater – zat het alvast goed. “Niet over nagedacht”, aldus Vormer met de glimlach.

PSG

Vormer laat met deze overstap een periode van 8,5 seizoenen definitief achter zich. En dat zorgt bij de Nederlander voor gemengde gevoelens. “Nu wordt natuurlijk vooral het negatieve eruit gehaald, maar het was een fantastische periode met heel veel hoogtepunten. Als ik er eentje moet uitpikken ga ik waarschijnlijk voor de eerste titel. 4-0 winnen tegen Anderlecht, de eerste titel na al die jaren: geweldig.” Later volgden nog vier titels en een gouden schoen.

Het laatste anderhalf jaar was het evenwel een pak minder. “Het is moeilijk om te zeggen waar het precies is fout gelopen, want er komen in dat soort situaties veel dingen kijken. Vooral in het begin, nadat ik voor het eerst naast de ploeg viel voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG, was het verschrikkelijk. Ik heb toen ook tranen gelaten, ja. Ik kwam in die periode telkens chagrijnig thuis en was dan ook geen leuke vader. Op een bepaald moment heb ik het echter een plaatsje kunnen geven. Ik draaide de knop om en haalde ook voldoening uit trainingen.”

Carpoolen

Toch mag het nu opnieuw wat meer zijn. “Ik wilde gewoon terug lekker voetballen. Ik had nog een half jaar rustig kunnen doortrainen bij Club en wat genieten van het leven, maar ik wilde uitdagingen. Ik wilde mezelf terug prikkelen, want ik miste de adrenaline van op het veld te staan, strijdend om de drie punten en om belangrijk te zijn voor een ploeg.” Dat moet nu bij Zulte Waregem dan maar gaan gebeuren, een weloverwogen keuze zo blijkt. “Ik heb er lang over nagedacht en over gesproken met mijn vrouw Roos. Er waren heel wat andere opties, ook in Nederland, maar we wilden liever toch niet opnieuw verhuizen. Nu zit ik op een uurtje rijden van het complex, ideaal.” En Vormer kan er ook carpoolen met Jelle Vossen, die in dezelfde straat in Knokke woont. “Hebben we deze ochtend al gedaan! Erg fijn, alleen wat vroeg vertrekken.”

Raad van Hoefkens

Niet geheel verrassend won Vormer ook bij boezemvriend Davy De fauw, vorig seizoen nog trainer bij Essevee, inlichtingen in over zijn nieuwe club. “Hij was heel positief over de club”, hield Vormer het kort. Opvallender: de middenvelder vroeg ook zijn voormalige trainer bij Club Brugge Carl Hoefkens om raad. “Ik heb hem gebeld om zijn mening te horen over deze kans. Hij zei: gewoon doen. Hij vindt dat ik nog te goed ben om te stoppen. Waarom ik dan bij hem niet speelde? Daar spelen ook andere zaken mee. (lacht) Maar dat gevoel had ik zelf ook wel. Mocht ik op training gemerkt hebben dat ik het niet meer kon, dan was ik nog wel zes maanden bij Club gebleven en nadien gestopt. Maar dat is niet het geval. Ik werkte hard op training en deed soms zelf extra loopwerk omdat ik wist dat er deze winter nog wel iets zou komen.”

Nochtans liet trainer Mbaye Leye zich in de media al eens ontvallen dat Vormer misschien toch niet helemaal het profiel was waarnaar hij op zoek was. Al liet Vormer zich dat niet aan zijn hart komen. “Ik heb al met de trainer gesproken en ik begrijp ook wat hij daarmee wilde zeggen. Bij Club Brugge speelde ik in een dominante ploeg die vaak 60 à 70 procent balbezit had, terwijl Zulte Waregem het vaak met een 30-tal procent moet stellen. Niettegenstaande ben ik er wel van overtuigd dat ik deze ploeg iets kan bij brengen. In het begin van mijn carrière speelde ik bij Roda JC ook tegen de degradatie. Het verschil is evenwel dat Zulte Waregem wel een grotere club is.”

Degradatievoetbal

Schrik van degradatievoetbal heeft Vormer echter niet. “Natuurlijk heb ik er even over moeten nadenken, maar ik heb er een positief gevoel bij. Ik heb net een eerste keer getraind en dat gevoel blijft ook overeind. Er is werk aan de winkel, maar daar wil ik graag aan meehelpen.” Vormer moet naast aanjager op het middenveld ook een van de leidersfiguren worden bij Essevee. “De trainer is er nog niet helemaal aan uit op welke positie hij me wil uitspelen, maar sowieso kan ik mee die rol van leider opnemen. Daarvoor ben ik ook gehaald, denk ik. Ik heb Zulte Waregem al veel bezig gezien. Die jongens kunnen voetballen. Maar ik wil nu mee voor die nieuwe schwung, die honger om de drie punten te pakken, zorgen.

Zondag debuut?

Vormer hoopt zelfs zondag al minuten te kunnen maken tegen KV Mechelen. “Ik voel mezelf alleszins fit. Al zal er toch ook wel wat spanning opzitten, ook al heb ik al veel meegemaakt. Dit blijft toch nieuw en het is al een tijdje geleden dat ik nog gespeeld heb. Ik wil het ook gewoon goed doen, dat eis ik van mezelf. Dus ja: er komt spanning bij kijken. Al kijk ik er vooral toch heel erg naar uit.”