Ruud Vormer op huurbasis op weg naar Zulte Waregem

Er lijkt eindelijk een oplossing in de maak voor Ruud Vormer. De Nederlander werd begin augustus uit de Brugse selectie gelaten en zou nu voor de rest van het seizoen uitgeleend worden aan Zulte Waregem. De West-Vlamingen trokken al langer aan de mouw van Vormer, maar zijn hoge loon vormde een struikelblok. Nu zou Club Brugge zelf een financiële inspanning leveren waardoor de transfer nu wel kan doorgaan.

Ruud Vormer behaalde vijf landstitels met Club Brugge en was lange tijd de belichaming van het credo ‘No sweat, no glory’. Vorig jaar kwam er voor het eerst ruis in de relatie toen de kapitein tijdens de Champions League-campagne naast de ploeg viel. Met de komst van landgenoot Schreuder als trainer kreeg Vormer terug een basisplaats, maar na een kleine maand belandde hij evenwel terug op de bank.

Het nieuwe seizoen, met Hoefkens als nieuwe coach, bracht ook geen soelaas. Vormer verdween al snel in de anonimiteit en viel helemaal naast de selectie. Toch bleef de ex-kapitein zich steeds voorbeeldig gedragen. Nu biedt Zulte Waregem een uitweg en kan hij zijn sportieve carrière opnieuw lanceren. De missie is duidelijk: het behoud verzekeren. Indien dit lukt, wacht Vormer een nieuw contract van twee seizoenen. De deal wordt vandaag in principe officieel vastgelegd.