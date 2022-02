Ruud Vormer op de bank: hoe groot is het explosiegevaar?: “Slecht karakter? Boel op stelten”

Na Philippe Clement zette nu ook Alfred Schreuder aanvoerder Ruud Vormer uit de ploeg. Kan Vormers nieuwe statuut de teamspirit schaden? De autoriteit van de coach aantasten? En hoe delicaat is dit allemaal voor Club? Hugo Broos, ex-speler en ex-coach van Club, en Lorenzo Staelens, ex-speler van Club, laten hun licht schijnen over de situatie. “Als Vormer een twijfelgeval wordt, is er een probleem-Vormer. Punt.”

Wat voorafging: in juni van vorig jaar kreeg Ruud Vormer een extra contractjaar aangeboden, tot 2023, onder de voorwaarde dat hij zou aanvaarden dat hij niet meer elke wedstrijd basisspeler zou zijn. De deal werd gesloten. Maar toen Philippe Clement hem in september op training voor de Champions Leaguewedstrijd tegen PSG een hesje voor het schaduwelftal gaf, reageerde de aanvoerder furieus.

Dat was te verwachten: ook toen Ivan Leko hem in het seizoen 2018/19 op de bank zette, reageerde de aanvoerder als door een wesp gestoken. Hij reageerde zich toen zelfs af tegen de speler die zijn plaats innam, Mats Rits. Zelfs een vervanging verdroeg hij slecht: met veel misbaar stapte hij van het veld en schopte een waterzak weg.

Positieve attitude

Met de komst van Alfred Schreuder in januari leken er voor de Nederlander, 34 in mei, weer betere tijden aan te breken: hij kreeg zijn plaats in het elftal terug, zij het voor de verdediging en niet meer als offensieve middenvelder. Maar niet voor lang want tegen Charleroi liet zijn landgenoot hem negentig minuten op de bank.

Opvallend was dit keer wel de positieve attitude van Vormer. Schreuder had gewaarschuwd dat hij daar streng op zou toezien en loofde achteraf het gedrag van zijn aanvoerder.

“Ik denk dat Schreuder het goed aangepakt heeft”, zegt Hugo Broos, ex-speler en ex-coach van Club. “Als je van plan bent om iemand als Vormer naast de ploeg te zetten, vind ik dat je met hem aan tafel moet gaan zitten om dat te duiden. Dat kan het voor hem makkelijker maken om het te aanvaarden.”

“Misschien is het daar wel wat misgelopen tussen Vormer en Clement. We spreken hier toch over iemand die jarenlang onbetwist titularis, voortrekker en aanvoerder is geweest, die de Gouden Schoen won en de kleedkamer beheerst. Toen ik destijds Jan Ceulemans op de bank zette, ben ik eerst met hem gaan praten en hij begreep mij ook.”

Vliegen op stroop

“Zo’n beslissing nemen, is voor een coach niet moeilijk, omdat je daar toch altijd een reden voor hebt. Het moeilijke is de reacties te beheersen. Als je zo iemand passeert, weet je dat die er zullen komen en dat de media daarop afkomen als vliegen op stroop, zeker als een speler daar slecht op reageert en de resultaten niet top zijn.”

“Als iemand met zo’n statuut als Vormer opeens een twijfelgeval wordt, is er een probleem-Vormer. Punt. Dat kan een explosieve situatie creëren. Aanvaardt hij het, dan zwakt dat het probleem af. Heeft Vormer een slecht karakter, dan staat de boel op stelten in Brugge, want het publiek is zot van hem en dan is er een groot probleem. Maar ik geloof niet dat hij zo in elkaar steekt.”

Broos begrijpt wel de emotionele reactie van Vormer. “Als een speler zich op het moment zelf niet over zijn emoties heen kan zetten, kan je hem dat niet kwalijk nemen”, zegt hij. “Ik ben nooit zo’n belangrijke speler geweest als Vormer, maar toen Paul Van Himst mij destijds bij Anderlecht na elf jaar uit de ploeg zette zonder een woord te zeggen, reageerde ik ook niet goed. Het ligt niet in mijn karakter om dan keet te schoppen, maar ik zei wel foert! Ik trainde slecht en speelde bij de reserves als een vod.”

“Tot ik tot het besef kwam dat ik mezelf daar geen dienst mee bewees en de knop omdraaide. Uiteindelijk stond ik voor de terugmatch van de Europese finale tegen Benfica weer in de ploeg en tekende ik kort daarna voor Club, waar ik nog vijf jaar mooie jaren meemaakte.”

Na de goeie reactie van Vormer tegen Charleroi verwacht Broos geen grote problemen meer. “Neen, ik denk niet dat het nu nog gaat escaleren. Ik vermoed dat Schreuder met hem gepraat heeft, vooral omdat hij hem eerst een nieuwe positie gaf en er hem nu toch ook naast zet, en dat Vormer hem begrijpt. Want het moet wel van twee kanten komen.”

Andere aanvoerder

“Een aanvoerder op de bank zetten, is heel delicaat”, zegt ook Lorenzo Staelens. “Omdat je als coach een band met hem hebt, omdat hij je verlengstuk op het veld is. Als je dat van plan bent, is het inderdaad beter hem dat vooraf mee te delen. Maar in de praktijk is daar soms niet de tijd voor: als je op training eens iets anders probeert en de aanvoerder reageert meteen als een donderwolk, dan is het al te laat.”

“Door een andere aanvoerder te kiezen, is het probleem opgelost, maar het is ook delicaat om dat als nieuwe coach te doen wanneer je pas halverwege het seizoen aankomt. Schreuder zette Vormer aanvankelijk weer in de basis, maar kwam al snel tot dezelfde conclusie als Clement.”

“Misschien dat Vormer daardoor inziet dat er met hem inderdaad een onevenwicht is en dat dat boven het prestige gaat om als aanvoerder in de ploeg te staan. Maar het blijft delicaat. Zijn de resultaten goed, dan krijgt de coach gelijk. Maar zijn ze niet goed, dan zal die kwestie weer naar boven komen, zal er geroddeld worden en zal de pers dat opkloppen. Dat maakt het allesbehalve gemakkelijker.”

(CV)