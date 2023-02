Ruud Vormer minstens zes weken aan de kant met sleutelbeenbreuk

Zulte Waregem moet het minstens zes weken zonder Ruud Vormer doen. De Nederlander ging in het begin van de wedstrijd tegen KV Oostende tegen de mat na een onschuldig duel met Hornby en greep meteen naar de schouder. In het ziekenhuis werd een sleutelbeenbreuk vastgesteld.

Mbaye Leye gaf meer uitleg bij het harde verdict tijdens de persconferentie na de wedstrijd. “Vormer zal ons lang niet kunnen helpen, hij heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen. Ik denk dat we hem voor de rest van het seizoen kwijt zijn.”

Er wordt gesproken over zes weken herstel. Dat zou willen zeggen dat Vormer pas weer in actie kan komen op speeldag 31, begin april, met nog vier wedstrijden te gaan. “Het is een zwaar verlies voor ons, maar we zullen ook in onze opzet slagen zonder hem”, bleef Leye strijdvaardig.