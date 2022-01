Rudy Benthein begeleidt eerste Japanner bij KVO: “Sakamoto maakt kans op selectie voor WK in Qatar”

Bij KV Oostende zijn ze in hun nopjes met hun eerste Japanner. Rudy Benthein, die zes jaar jeugdcoach was in Japan, geeft hem bijles Engels. “Tatsuhiro Sakamoto is een aanwinst”, zegt de Oostendenaar die Sakamoto en vrouw en dochter zal bijstaan met hun integratie.

Tijdens zijn invalbeurt in de oefenwedstrijd tegen Winkel liet Tatsuhiro Sakamoto (25) meteen een goeie indruk. “Hij was snedig”, zegt Rudy Benthein. “Je kunt zeggen dat het maar tegen Winkel was, maar ook op training is hij snedig: snel, technisch heel bekwaam, tweevoetig, een goeie pass. De staf is alvast heel tevreden met de nieuwe aanwinst.”

“Natuurlijk, elke speler heeft een aanpassing nodig en met zijn 1 meter 70 en 63 kilo wordt het hier voor hem wennen aan de beperkte ruimte en de intensiteit van de duels. Maar toch: vorig jaar debuteerde hij voor Japan, hij is niet voor niets een kandidaat om mee te gaan naar het WK.”

Integratie

KVO wil Sakamoto zo snel mogelijk integreren, want de ploeg mist kwaliteit, en contacteerde Oostendenaar Rudy Benthein om hem bij te staan. “Thorsten Theys (coo) en Gauthier Ganaye (ceo) vroegen mij om naar de training te komen en indien nodig kernwoorden van coach Blessin naar hem over te brengen”, aldus Benthein, die gehuwd is met een Japanse.

Rudy Benthein was zes jaren actief als jeugdcoach in Japan. (gf)

“Ik zal hem één of twee keer per week Engelse les geven om hem te helpen zich beter uit te drukken. Japanners studeren in hun land wel Engels maar zijn daar niet in de mogelijkheid om de taal in het dagelijkse leven te gebruiken. Doorgaans kunnen ze veel beter Engels dan ze in Europa laten uitschijnen. Omdat ze hier geen gezichtsverlies willen lijden, want in hun cultuur is dat heel erg. Sakamoto wordt bij KVO prima opgevangen. Alle respect voor wat teammanager Bart Brackez voor de spelers doet.”

“Japanners kunnen beter Engels dan ze in Europa laten uitschijnen”

Twee jaar geleden moest Benthein ook al bij Cercle de Japanner Naomichi Ueda bijstaan. “Hij kon niet communiceren met coach Storck. Ook de coaching met de medemaats ging moeilijk, wat voor een verdediger nog belangrijker is. Ueda woonde toen alleen, Sakamoto niet: binnen drie maanden komen ook zijn vrouw en dochtertje naar hier en ook hen zullen we helpen integreren.”

Benthein bood KVO ooit Keisuke Honda (ex-AC Milan) aan, toen de 98-voudige Japanse international nog een vrije universiteitsstudent was, maar tevergeefs. Vandaag is er een opmerkelijke toestroom van Japanners naar onze competitie. “In Europa maken ze meer kans om op te vallen bij de bondscoach én het zijn jongens die goed opgevoed, goed opgeleid en leergierig zijn.”