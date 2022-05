Rudi Cossey: “Meer talent zal niet volstaan voor Club”

Een derde van de titelplay-offs zit er al op en Union staat nog altijd drie punten voor. Voor Club is het moment van de waarheid aangebroken: zondag en woensdag moet het in de dubbele confrontatie met de leider zijn slag zien te slaan. “Met Union ben je nooit klaar”, weet Rudi Cossey (60). Als T2 van Antwerp keek de Brusselaar beide titelkandidaten al in de ogen. De ex-speler en vroegere T2 van Club Brugge kan dus vergelijken.

Het zijn al slopende play-off-wedstrijden gebleken, met weinig goals, met spelers die met krampen in het gras liggen en anderen die geblesseerd het veld moeten verlaten. Terwijl het nu pas echt zwaar wordt, met drie wedstrijden in acht dagen. “Dat zal zich zeker laten voelen”, aldus Rudi Cossey, assistent-trainer van Antwerp. “Het is money time en elke ploeg moet tot het uiterste gaan. Dat zorgt voor heel veel spanning en veel meer meters aan hoge intensiteit. Misschien kan Club daar in de titelstrijd voordeel uit halen, omdat het door zijn ervaring met Europees voetbal gewoon is om drie keer per week op hoog niveau te moeten presteren én omdat zijn kern sterker is in de breedte. Maar garanties biedt dat niet, want Union is een ploeg die zichzelf kan overtreffen.”

Wat leerden jullie wedstrijden tegen Club en Union jou over de titelstrijd?

“Qua zuiver talent is Club de beste ploeg, zeker als je ziet wie er allemaal op de bank zit. Terwijl Union een goeie mix is van jongens die perfect bij elkaar passen en er allemaal hun kop voor leggen. En: met voorin twee afwerkers die het verschil maken – behalve zondag tegen ons dan. Club mag je niet laten voetballen, omdat ze met hun kwaliteit vanuit het niets een kans kunnen afdwingen. Het komt erop aan hun flanken af te schermen en hun middenveld te neutraliseren. Wij zaten er heel kort en agressief op en daar hadden ze geen antwoord op. Union pakten we op dezelfde manier aan. Alleen hebben die voorin jongens die blijven lopen en middenvelders die blijven infiltreren. Zo slaagden ze er op het einde nog in om vier, vijf kansen te creëren. Met Union ben je nooit klaar. Het wordt een fysieke slag, denk ik.”

Hoe kan Union Club pijn doen?

“Club moet opletten niet te makkelijk balverlies te lijden bij de opbouw, want Union kan bliksemsnel omschakelen. Vanzeir is snel en Undav geweldig sterk in het afschermen van de bal. Union scoort ook vaak op stilstaande fasen. Het heeft gestalte, leepheid bij spelhervattingen en met onder meer Nielsen de kwaliteit om goeie ballen te geven. De ingesteldheid wordt bepalend: scherp zijn vanaf de eerste minuut, de duels willen aangaan, bereid zijn de kop ervoor te leggen, tonen dat je de titel het meest wilt. Club mag niet denken dat het op talent wel zal lukken. Er zal geknokt moeten worden.”

Club won in de competitie gevleid bij Union met een zondagsgoal van Sobol. Jullie gingen er ook winnen. Hoe deden jullie het?

“We zagen af, maar de inbreng van Benson en Fisher maakte het verschil. Zij dropten ballen in de rug van hun verdediging en daar had Union het moeilijk mee. Zolang ze voorwaarts kunnen verdedigen, zijn ze sterk. Iedereen doet zijn taak en gaat honderd procent in duel. Maar als ze achteruit moeten lopen, zijn ze kwetsbaarder. Het komt erop aan iemand te hebben die het kan opbrengen om in de omschakeling de diepte te blijven zoeken.”

Zijn Lang en De Ketelaere niet juist gasten die graag de bal in de voet krijgen?

“Ja. Maar ik denk dat Adamyan dat wel kan.”

Club moet het doen zonder de geblesseerde Rits: hoe belangrijk was hij?

“Hij is de man die infiltreert in de box én die ook zijn verdedigende taken doet. Vormer is een vergelijkbaar type maar is wel iets minder aanwezig in de zestien. Als bij een ploeg die negen wedstrijden na elkaar wint een sleutelspeler uitvalt, iemand die mee de machine laat draaien, dan is dat een handicap.”

Zag je bij Union signalen dat de druk hen parten speelt?

“Neen, helemaal niet. Mazzu was na de wedstrijd heel ontspannen. Toen hem werd gevraagd wat hij tegen zijn spitsen zou zeggen, antwoordde hij: Dat ik ze graag zie. Hij legt geen druk op zijn groep. Union overtrof nu al alle verwachtingen, de druk zal voor hen geen enkele rol spelen. Ik denk dat die voor Club veel groter is. Zij mogen niet verliezen, zij moeten vier op zes halen en zelfs een gelijkspel is een gevaarlijk resultaat, want Union is ontzettend sterk op verplaatsing.”

Wie of wat zal uiteindelijk beslissend zijn?

“De koelbloedigheid om voor doel efficiënt af te werken, want veel kansen zullen er niet zijn.”

Wat is voor Antwerp het beste scenario?

“Je zou kunnen zeggen: als wij nu twee keer van Anderlecht winnen en Union haalt zes op zes tegen Club, dan kunnen we misschien nog als tweede eindigen. Dan spelen we op de laatste speeldag op Union, dat misschien al kampioen zou zijn, en ontvangen we op de voorlaatste dag thuis Club.”

Hoe kijk jij als echte ‘Brusseleir’ en icoon van RWDM naar het succes van Union?

“De grootste rivaal van RWDM is Anderlecht. Nog elke week bel ik in plat Brussels met de vroegere délégué. Hij is intussen 91 jaar en weigert nog altijd om de naam Anderlecht uit te spreken. (lacht) De rivaliteit met Union is iets gezonder. Wat zij nu realiseren, is fenomenaal en daar krijgen zij zowat van iedereen sympathie voor. Zelfs Clubsupporters zeiden mij al dat als het Club niet wordt, Union ook een mooie kampioen is.”