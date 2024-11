RSC Anderlecht dient KV Kortrijk 4-0-nederlaag toe

RSC Anderlecht heeft zondag de heenronde van de competitie afgesloten met een 4-0 overwinning tegen KV Kortrijk. Bij de rust stond de recordkampioen 1-0 voor.

Kasper Dolberg opende de score in de 37e minuut. De Deen mocht vanop de penaltystip aanleggen, na een fout van Takuro Kaneko op Moussa N’Diaye op de rand van de zestien. Een minuten later kreeg Aderlecht toch een opdoffer te verwerken. De blessuregevoelige Majeed Ashimeru moest alweer voortijdig naar de kant.

Het bleef eenrichtingsvoetbal na de pauze. Voor een tweede doelpunt had Anderlecht wel de hulp van Abdelkahar Kadri (50e) nodig. Op een hoekschop werkte die de bal ongelukkig in eigen doel. Mario Stroeykens (57e) maakte er op assist van Anders Dreuer 3-0 van. Met zijn tweede van de avond en zijn vijfde goal in twee wedstrijden legde Dolberg in de 77e minuut de eindstand vast. Dat deed hij opnieuw vanop elf meter, nu na een fout op Stroeykens. Vijf minuten voor tijd maakte Amando Lapage, kleinzoon van Anderlecht-coryfee Paul Van Himst, zijn competitiedebuut. Donderdag was hij ook al ingevallen in de bekerwedstrijd op verplaatsing bij Tubeke (0-4).

In de stand wipt Anderlecht voorlopig over AA Gent, dat nog op Beerschot aan de slag is, naar de vijfde plaats. Met twintig punten volgt het op elf punten van leider Genk. vier van Club Brugge en drie van Antwerp.