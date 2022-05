Rousseau De Poorter trekt van Essevee naar KMSK Deinze

Rousseau De Poorter (20) trekt voor de komende twee seizoenen naar Deinze. De 1B-ploeg plukt de verdedigende middenvelder weg bij Zulte Waregem. In zijn contract staat er nog een optie voor een extra jaar.

De Poorter is afkomstig van Haïti, maar werd door een Belgisch gezin geadopteerd toen hij acht maanden oud was. Hij kende zijn opleiding bij onder meer Cercle Brugge, Lokeren en Anderlecht. Het is niet zijn eerste periode bij Deinze. Van 2011 tot 2015 verdedigde hij al eens de oranje-zwarte kleuren bij de jeugd. Op 7 augustus 2021 liet Francky Dury hem invallen op Sint-Truiden.

“Ik heb vroeger nog bij KMSK Deinze gespeeld, dus ik ken de club al en ik woon ook maar op vijf minuten”, zegt De Poorter” Ik heb een moeilijk seizoen achter de rug en heb gekozen voor een nieuwe start bij KMSK Deinze omdat ik ook wel geloof in het project. Ik ben klaar om mij voor de volle 100% in te zetten en ik hoop op een mooi seizoen bij mijn nieuwe club.”

“Rousseau is een jonge speler met veel potentieel om in 1B te presteren en ook een grote marge om zijn vaardigheden te verbeteren”, sportief directeur Adrián Espárraga. “Hij speelde al enkele minuten met de A-kern van Zulte-Waregem in vriendschappelijke wedstrijden en in 1A. Hij kent Deinze ook goed, zowel de club als de stad. We verwachten dat hij zijn ontwikkeling bij ons kan voortzetten en op middellange termijn een belangrijke speler voor KMSK Deinze kan worden.” (EC)