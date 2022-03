Rood-wit is plots een elftal armer: Van Sainsbury tot Palaversa: deze elf zijn einde contract bij KVK

Voor KV Kortrijk staat er de resterende twee wedstrijden niets meer op het spel. Tijd om al vooruit te blikken naar volgend seizoen. De Kerels zien elf (!) contracten in juni aflopen. Hebben zij kans op een verlengd verblijf of mogen ze de club verlaten? Een overzicht.

De Australiër is een sterkhouder achteraan. Speelt quasi alles als hij fit is. In zijn contract is een optie opgenomen om de overeenkomst te verlengen, maar hij gaf zelf al aan te willen vertrekken. Dat is een aderlating, want op Sainsbury kon je bouwen.

De middenvelder beleeft niet zijn meest succesvolle seizoen. Hij mocht amper 278 minuten opdraven. Alleen wanneer de nood het hoogst was en er amper spelers voorhanden waren tegen Antwerp, mocht hij starten in de competitie. Een teken aan de wand dat hij Guldensporenstadion na dit seizoen zal verlaten.

De centrumspits wordt gehuurd van het Franse Angers uit de Ligue 1. Scoorde in oktober zijn enige doelpunt in het shirt van KV Kortrijk. Het was een fraaie vrije trap, dat wel. Daarna viel hij geblesseerd uit. Er is een aankoopoptie, maar die zal niet gelicht worden.

De polyvalente verdediger is al sinds augustus 2016 aan de slag bij KVK. Verzamelde in 23 wedstrijden toch 1.384 minuten. Moet het toch altijd dulden dat hij pas in actie komt bij blessures en anderen boven hem staan in de pikorde. Hoorde nog niets van de club, wat wijst op een vertrek.

De flankspeler werd met veel tromgeroffel binnengehaald, maar hij blijft steken op amper twee goals. Op zijn positie mag het toch wat meer zijn. De Colombiaanse wervelwind trekt in juni opnieuw naar zijn moederclub Manchester City.

De Kroaat was een certitude op het middenveld. De laatste tijd sputtert de motor wat, anderen krijgen dus hun kans. Er is geen aankoopoptie opgenomen in de overeenkomst. Net als Moreno keert hij in juni terug naar moederclub Manchester City, waar hij nog één jaar contract heeft.

Golden boy met een fluwelen techniek. Althans dat was de verwachting. Die kon hij niet inlossen. Zat meer op de bank dan hem lief was. Is een mooie voetballer, maar lijkt te licht te wegen voor de Jupiler Pro League. Keert terug naar Midtjylland.

KVK kon hem afsnoepen voor de neus van Anderlecht. De rechtsachter wordt gehuurd van AS Roma om het vertrek van Gilles Dewaele op te vangen. Kwam dus meteen in de basis, maar viel daarna geblesseerd uit. Keert na dit seizoen terug naar Italië.

De Algerijn is eigenlijk een flankspeler, maar wordt gebruikt als centrumspits. Is een harde werker, die efficiëntie mist. KVK bezit een aankoopoptie. Waren we van hen, we zouden doorgaan met deze jongen die altijd inzet toont.

De verdedigende middenvelder heeft in zijn contract nog een optie om met twee jaar te verlengen. De Malinees kreeg de laatste tijd meer kansen. Dat zou kunnen wijzen op een verlenging van de overeenkomst. Weegt momenteel technisch nog iets te licht, maar is ook nog maar 21 jaar.

Youngster die uit de jeugdopleiding komt, met Georgische roots. Mocht dit seizoen één minuutje invallen tegen Antwerp. Het helpt dat hij een Belgisch paspoort heeft, aangezien KVK niet dik zit in landgenoten. Kan wel nog een kans krijgen volgend seizoen. (JC)