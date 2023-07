Ronny Deila zwaait met lof na zege tegen Aarhus: “Spelers werkten hard”

“Ik ben heel trots op mijn jongens”, reageerde Club Brugge-coach Ronny Deila donderdag na de 3-0 overwinning tegen het tegenvallende Aarhus in de heenmatch van de tweede voorronde in de Conference League.

Deila wou veel energie zien en zijn wens ging zeker in vervulling. “Ik ben heel blij na deze match. Dit was een erg goede prestatie. Mijn spelers werkten hard, er was discipline, organisatie en we speelden snel”, keek de 47-jarige Noor terug op zijn eerste officiële wedstrijd aan het hoofd van Club Brugge.

Tegen blauw-zwart, vorig jaar achtstefinalist in de Champions League, creëerde Aarhus geen kansen. Dat zag ook Deila. “Wij hadden minstens tien doelkansen. En de supporters stuwden ons vooruit, ze maken van dit stadion een echte burcht.”

Sterke rechterflank

De rechterflank, met Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen, zaaide heel wat onrust bij de Denen. “Ze creëerden veel, maar ik denk dat ze nog meer kunnen creëren”, aldus Deila.

“We hebben veel snelheid op de rechterkant. Buchanan is op dat vlak van een ander niveau. Er wordt gesproken over Inter Milaan. Ik weet niet of hij voor een transfer speelt. Hij is hier graag, zei hij tegen me. Ik wil graag dat Tajon hier blijft, want hij is een topspeler.”

Competitiestart op zondag

In de uitmatch zou Club Brugge niet meer in de problemen mogen komen. “Het zou gedaan moeten zijn, maar dat is het niet”, bleef Deila op zijn hoede.

“Ik zei tegen de jongens dat het om 180 minuten gaat, niet alleen deze wedstrijd. We moeten blijven presteren. Je mag niets als vanzelfsprekend beschouwen. Zondag wordt nog een nieuwe grote test. We moeten tonen dat we meerdere matchen na elkaar op topniveau kunnen spelen.”

Op de eerste speeldag van de Jupiler Pro League ontvangt Club Brugge zondag KV Mechelen.