Ronny Deila kijkt uit naar duel met Lugano in Conference League: “Ander gezicht tonen dan tegen Union”

Club Brugge-coach Ronny Deila verwacht donderdagavond in het Europese duel tegen Lugano een reactie van zijn spelers na de zwakke prestatie afgelopen weekend op het veld van competitieleider Union.

“We waren niet op niveau en voor de eerste keer dit seizoen verdienden we te verliezen. We waren niet competitief en dat is teleurstellend, maar zoiets gebeurt. We zullen opveren”, vertelde de Noor woensdag tijdens een persmoment. “Morgen zullen we klaar zijn. Ik heb vertrouwen in het team en ik ben er zeker van dat we een heel ander gezicht zullen laten zien dan zondag.”

Door het verlies in het Dudenpark is Club in de Jupiler Pro League weggezakt naar de zevende plaats. Voor een uitgesproken titelkandidaat is dat veel te weinig, zo beseft Deila. Toch heeft hij vertrouwen dat de Brugse kansen zullen keren en twijfelt hij niet aan zijn eigen positie. “Daar ben ik niet mee bezig. Ik weet waar wij staan, wat er beter moet. Ik geloof dat ik Brugge naar de top van de rangschikking kan brengen. Het zal wat tijd vragen, maar ik heb veel energie en hou van mijn werk. Ik geloof in wat ik doe.”

Club Brugge staat voor twee belangrijke wedstrijden, met eerst het Conference League-duel tegen Lugano en zondag de derby tegen Cercle. Op de vraag of dit twee “must wins” zijn, antwoordde de Noorse trainer dat “elke wedstrijd een must win” is. “Je wordt het gewoon. Ik zit al vijftien jaar in het voetbal.”

Met winst tegen Lugano zou Club zijn eerste plaats in de groep verstevigen. Die is goed voor rechtstreekse kwalificatie voor de achtste finales. “Dat zou fantastisch zijn”, aldus Deila. “Het betekent een ronde minder spelen, minder belasting. We zullen ervoor vechten.”

Club mist wel Antonio Nusa, die opnieuw sukkelt met de rug en “een tijd out is”.